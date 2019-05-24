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13 минут назад

Кратковременные дожди не принесут похолодания

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#дожди
Кратковременные дожди не принесут похолодания

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона — погода будет неустойчивой, циклон принесет с собой кратковременные дожди, местами с грозами, с порывами ветра до 17 м/сек, в отдельных районах возможен град. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что чуть выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие, кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек, при грозе возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем - от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди. Температура ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла.

День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.

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#дожди

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