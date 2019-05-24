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17 минут назад
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Она покинет пост лидера Консервативной и юнионистской партии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что приняла решение уйти в отставку, пишет РИА Новости. Заявление было сделано сегодня, 24 мая, на пороге официальной резиденции Мэй на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне. Премьер-министр Великобритании заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня.
Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Brexit — процесс, основанный на результате консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.
Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и целого ряда заинтересованных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Ожидалось, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года. Однако, в результате жёстких разногласий между позициями всех партий в Парламенте, а также в Правительстве Великобритании, дата выхода была поправкой к закону перенесена на 12 апреля или на 22 мая 2019 года. 29 марта Палата общин в третий раз отклонила проект соглашения по выходу из Евросоюза, вынесенный на обсуждение правительством Терезы Мэй, таким образом, ввергнув страну в затяжной политический кризис. В результате непрекращающихся разногласий, как между внутренними политическими силами, так и между участниками переговорного процесса о выходе государства из ЕС, после принятия 8 апреля 2019 года Парламентом Великобритании очередной поправки к закону о Выходе из Европейского союза, стала возможна перспектива отсрочки выхода из Евросоюза на неопределённый период, который должен быть согласован с Европейской комиссией и утверждён (но не ранее 22 мая 2019 года) Парламентом государства. На экстренном саммите глав государств-членов ЕС 10 апреля 2019 года в Брюсселе было принято решение о «гибкой» отсрочке даты выхода Великобритании, которая была обозначена 31 октября 2019 года, при условии принятия государством участия в очередных выборах в Европарламент.
Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Brexit — процесс, основанный на результате консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9 % проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза.
Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и целого ряда заинтересованных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Ожидалось, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года. Однако, в результате жёстких разногласий между позициями всех партий в Парламенте, а также в Правительстве Великобритании, дата выхода была поправкой к закону перенесена на 12 апреля или на 22 мая 2019 года. 29 марта Палата общин в третий раз отклонила проект соглашения по выходу из Евросоюза, вынесенный на обсуждение правительством Терезы Мэй, таким образом, ввергнув страну в затяжной политический кризис. В результате непрекращающихся разногласий, как между внутренними политическими силами, так и между участниками переговорного процесса о выходе государства из ЕС, после принятия 8 апреля 2019 года Парламентом Великобритании очередной поправки к закону о Выходе из Европейского союза, стала возможна перспектива отсрочки выхода из Евросоюза на неопределённый период, который должен быть согласован с Европейской комиссией и утверждён (но не ранее 22 мая 2019 года) Парламентом государства. На экстренном саммите глав государств-членов ЕС 10 апреля 2019 года в Брюсселе было принято решение о «гибкой» отсрочке даты выхода Великобритании, которая была обозначена 31 октября 2019 года, при условии принятия государством участия в очередных выборах в Европарламент.