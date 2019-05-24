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«Завод Порошенко» банкротят в Липецке

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#Петр Порошенко #банкротство #долг
«Завод Порошенко» банкротят в Липецке

Предприятие задолжало кипрской компании.

Кипрская компания CHARTOMENA LIMITED (Хартомена Лимитед) заявила в арбитражный суд Липецкой области иск в адрес предприятия «Лакигрейн», зарегистрированной на улице Доватора в Липецке. Киприоты требуют банкротства предприятия.

Как указано в материалах суда, причина иска о банкротстве — долги липецкого предприятия. В конце 2018 года арбитражный суд Москвы своим решением присудил CHARTOMENA LIMITED 51 173 715 рублей. В 2013 году кипрская компания выдала «Лакигрейн» заём в $ 6 500 000, но возвращать кредит липецкое предприятие не торопилось. Тогда киприоты обратились в суд и отсудили заём. Но и решение суда «Лакигрейн» не исполняет. У CHARTOMENA LIMITED остается единственный вариант получить свои деньги — обанкротить предприятие.

ООО «Лакигрейн» было зарегистрировано в Липецкой области в 2013 году. Предприятие приписано к селу Телепнево Данковского района. Уставной капитал предприятие составляет 20 000 рублей. В документах налоговой инспекции директором и учредителем обозначена Ольга Пивцаева, но «Лакигрейн» приписывают бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Предприятие по производству крахмала «Крахмалопродукты» и его дочерняя компания «Лакигрейн», бенефициаром которых украинский телеканал «1+1» назвал президента Украины Петра Порошенко, были закрыты еще в 2014 году. В 2018 году в администрации президента Украины выводы расследования «1+1» о причастности Порошенко к еще одному активу в Липецкой области опровергли.
12 1793
#Петр Порошенко #банкротство #долг

Комментарии (12)

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люси

6 минут назад
А у меня другое мнение., И че вы все переживаете за Екатеринбург.... ДК НЛМК в Липецке снесли и построят там торговый центр. Около онкодиспансера уже давно храм строят... и мы "истинные" липчане молчим... но со знанием дела обсуждаем проблемы других регионов.
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люси

9 минут назад
Позор, Господи! Да ниспошли Липецку МЭРа у которого нет жилья... и посели его рядом с санаторием Липецк и пусть он, то есть МЭР, озаботится пространством между Нижним и Верхним ( детским) парками ( сколько было МЭРОв... н один не удосужился соединить эти два парка воедино. Артамонов ходит пешком только по Быханову саду..... Спуститесь на землю, то есть в Нижний парк и пройдите из него по зарослям в Верхний парк ( детский) на ул Ленина.
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Городовой

10 минут назад
Завидовать и завидовать, а вот тебе не позавидуешь... Таким еб...тым уродиться...
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Завидовать не наша национальная

12 минут назад
Завидовать и завидовать, черта. Это хохлы всем завидуют. Но стремится к народовластию надо. У нас её нет. С этим согласен.
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А у меня другое мнение.

13 минут назад
Позор, Этим чмошным екатеринбургцам надо было не сквер отстаивать, а протестовать в своё против строительства Алкаш-центра( Ельцин-центра) . Но они там все уроды по жизни и город проклятый. То Николашку расстреляют, то Алкаш-центр построят, то бандита Ройзмана мэром выбирут. Правильно про жителей Урала Жирик говорил.
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Путиноиды

17 минут назад
Викторм, просто лишили липчан рабочих мест. И всё.
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Завидовать и завидовать

30 минут назад
Украина: 1) честные непредсказуемые выборы, 2) смена президента, 3) уголовное преследование бывшего президента. Рашка: 1) Наличные миллиарды чиновников ФСБ, 2) преследование народа за митинги, 3) бульдозер по сырам и фруктам,
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Викторм

46 минут назад
18 га на "трубном ", 5 га на " доватора ", 10 га в " сенцово", Ни налогов ,ни работы , Слава путиноидам и Путину !.
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Викторм

48 минут назад
Путин сейчас сведёт счёты , Но пострадают простые граждане России, потерявшие работу , Условия труда там были шикарные ,зарплата была немаленькой , Вова ,больше вреда принесёшь своему народу .
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Буревестник

51 минуту назад
Неужели в Липецке мало жуликов и воров которые способны выкупить это предприятие и запустить , чтобы липчан обеспечить рабочими местами . Что жулики и воры слабо выкупить. А если нет у нас таких , то пусть ИО губера выкупит , он у нас знатный богатый буратино.
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