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21 минуту назад
Липецкая вечЁрка: дорожные ремонты, заждавшиеся пациенты и разграбленная баня
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 21 мая.
Почти 250 комментариев читатели оставили под сообщением «В липецкую поликлинику №5 очередь занимают в 5 часов утра». У входа в учреждение в 06:45 уже стояла очередь из тридцати человек. 62-летний Александр говорит, что пришел сюда ровно в 5.00. А через три минуты компанию ему составила еще одна пенсионерка… К вечеру медики разъяснили ситуацию.
Не менее обсуждаемой темой сегодня стали дороги. Сперва стало известно о том, что одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке директора предприятия «Дорожник» Усика Арутюняна подозревают в мошенничестве. ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический…
Тем временем в Липецке почти все готово, чтобы целиком перекрыть проспект Победы. Ремонт проспекта Победы будет вестись круглосуточно. Однако, учитывая близость жилых домов, принято решение отказаться от работы, связанной с повышенным уровнем шума, в период с десяти вечера до семи утра. К 1 сентября по главной дороге Липецка должен снова пойти автотранспорт.
А пока в одном месте строят, в другом – рушат. Директор МУП «Банно-прачечного хозяйства» Дмитрий Комаров рассказал депутатам совершенно фантастическую историю. Оказывается, баню на улице 40 лет Октября, 4 фактически уничтожил прежний арендатор, который брал ее напрокат у мэрии в 2013-2018 годах. Забрав себе свое прокатное имущество, чиновники и муниципальные банщики ахнули: баню разграбили!
Не менее обсуждаемой темой сегодня стали дороги. Сперва стало известно о том, что одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке директора предприятия «Дорожник» Усика Арутюняна подозревают в мошенничестве. ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический…
Тем временем в Липецке почти все готово, чтобы целиком перекрыть проспект Победы. Ремонт проспекта Победы будет вестись круглосуточно. Однако, учитывая близость жилых домов, принято решение отказаться от работы, связанной с повышенным уровнем шума, в период с десяти вечера до семи утра. К 1 сентября по главной дороге Липецка должен снова пойти автотранспорт.
А пока в одном месте строят, в другом – рушат. Директор МУП «Банно-прачечного хозяйства» Дмитрий Комаров рассказал депутатам совершенно фантастическую историю. Оказывается, баню на улице 40 лет Октября, 4 фактически уничтожил прежний арендатор, который брал ее напрокат у мэрии в 2013-2018 годах. Забрав себе свое прокатное имущество, чиновники и муниципальные банщики ахнули: баню разграбили!