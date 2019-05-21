Общество
сегодня, 12:57
В Липецке разграбили баню
МУП «Банно-прачечного хозяйства» дешевле убить, чем прокормить.
В декабре прошлого года депутаты горсовета рассмотрели вопрос о состоянии муниципальных бань. Всего их две, и обе они находятся в плачевном состоянии. Так, баня на Соколе закрыта, на ремонте было и мужское отделение бани на Неделина. А чем занимается МУП «Банно-прачечного хозяйства?» Констатирует факт, что из года в год «наблюдается ежегодное уменьшение количества помывок». Так, в 2017 году помывок было меньше на 11,5 тысяч рублей, чем в 2016-м. МУП влачит жалкое существование. Тогда же GOROD48 задался вопросом: зачем мэрии такой МУП, который ни мычит, ни телится?
Сегодня, спустя пять месяцев после последнего нашего упоминания о муниципальных банях пришло время вспомнить о них еще раз. На заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета перед депутатами о своей деятельности за прошлый год и текущий период 2019 года рассказал новый директор МУП «Банно-прачечного хозяйства».
Новый директор МУПа Дмитрий Комаров рассказал депутатам совершенно фантастическую историю. Оказывается, баню на улице 40 лет Октября, 4 фактически уничтожил прежний арендатор, который бар ее напрокат у мэрии в 2013-2018 годах. Забрав себе свое прокатное имущество, чиновники и муниципальные банщики ахнули: баню разграбили! В сданном помещении ее собственники не нашли унитазов и рукомойников, подвесных потолков, систем вентиляции, внутренних дверей, отопительных приборов и вообще системы отопления как таковых… От Дмитрия Комарова депутаты узнали, что по факту кражи МУП обратился в УМВД РФ по Липецку к ООО «Липецкие бани».
Что же до единственной бани, которая в строю, той, что на улице Неделина, то в ней все, как обычно: «наблюдается уменьшение количества помывок». В прошлом году ее услугами воспользовались 50 тысяч раз (в 2017-м помывок было 71,5 тысячи). Доходы от бани МУП получил в прошлом году на 1,8 млн рублей меньше, чем в позапрошлом, от автостоянки при бане - на 287 тысяч рублей меньше, от аренды - на 403 тысячи меньше, чем в 2017-м. Общий убыток за 2017 год составил у МУПА 4,9 млн рублей, в 2018-м - 6,8 миллиона. Дебиторская задолженность предприятия на 1 января этого года составила 3,2 млн рублей, кредиторская - 19,2 миллиона.
Депутат Валентина Пересыпкина спросила у Дмитрия Комарова, дороже ли билет в коммерческую баню? Оказалось, что нет.
- Другие бани уже не убыточные. Их выкупили, в них вложили деньги. Чтобы и баня на улице Неделина была прибыльной, нам надо вложить в нее порядка 30 миллионов рублей. Этих денег у нас нет, - сказал директор МУПа.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова задала напрашивающийся вот уже лет десять вопрос: зачем мэрии такой МУП?
- Наблюдать за тем, как это предприятие из года в год копит убытки, нельзя, - отметила главный аудитор муниципалитета.
Кстати, в декабре прошлого года к МУПу обращалось ООО «Липецкий банный комплекс». Частная организация хотела взять у мэрии в концессию сроком на 25 лет две последние муниципальные бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября. Концессионер заявил о желании внести в их ремонт 32 млн рублей за четыре года. Но, очевидно, концессионера не поняли в мэрии.
Сегодня, спустя пять месяцев после последнего нашего упоминания о муниципальных банях пришло время вспомнить о них еще раз. На заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета перед депутатами о своей деятельности за прошлый год и текущий период 2019 года рассказал новый директор МУП «Банно-прачечного хозяйства».
Новый директор МУПа Дмитрий Комаров рассказал депутатам совершенно фантастическую историю. Оказывается, баню на улице 40 лет Октября, 4 фактически уничтожил прежний арендатор, который бар ее напрокат у мэрии в 2013-2018 годах. Забрав себе свое прокатное имущество, чиновники и муниципальные банщики ахнули: баню разграбили! В сданном помещении ее собственники не нашли унитазов и рукомойников, подвесных потолков, систем вентиляции, внутренних дверей, отопительных приборов и вообще системы отопления как таковых… От Дмитрия Комарова депутаты узнали, что по факту кражи МУП обратился в УМВД РФ по Липецку к ООО «Липецкие бани».
Что же до единственной бани, которая в строю, той, что на улице Неделина, то в ней все, как обычно: «наблюдается уменьшение количества помывок». В прошлом году ее услугами воспользовались 50 тысяч раз (в 2017-м помывок было 71,5 тысячи). Доходы от бани МУП получил в прошлом году на 1,8 млн рублей меньше, чем в позапрошлом, от автостоянки при бане - на 287 тысяч рублей меньше, от аренды - на 403 тысячи меньше, чем в 2017-м. Общий убыток за 2017 год составил у МУПА 4,9 млн рублей, в 2018-м - 6,8 миллиона. Дебиторская задолженность предприятия на 1 января этого года составила 3,2 млн рублей, кредиторская - 19,2 миллиона.
Депутат Валентина Пересыпкина спросила у Дмитрия Комарова, дороже ли билет в коммерческую баню? Оказалось, что нет.
- Другие бани уже не убыточные. Их выкупили, в них вложили деньги. Чтобы и баня на улице Неделина была прибыльной, нам надо вложить в нее порядка 30 миллионов рублей. Этих денег у нас нет, - сказал директор МУПа.
Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова задала напрашивающийся вот уже лет десять вопрос: зачем мэрии такой МУП?
- Наблюдать за тем, как это предприятие из года в год копит убытки, нельзя, - отметила главный аудитор муниципалитета.
Кстати, в декабре прошлого года к МУПу обращалось ООО «Липецкий банный комплекс». Частная организация хотела взять у мэрии в концессию сроком на 25 лет две последние муниципальные бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября. Концессионер заявил о желании внести в их ремонт 32 млн рублей за четыре года. Но, очевидно, концессионера не поняли в мэрии.
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