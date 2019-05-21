Общество

сегодня, 12:57

В Липецке разграбили баню

8 2526
#баня
1
В Липецке разграбили баню

МУП «Банно-прачечного хозяйства» дешевле убить, чем прокормить.

В декабре прошлого года депутаты горсовета рассмотрели вопрос о состоянии муниципальных бань. Всего их две, и обе они находятся в плачевном состоянии. Так, баня на Соколе закрыта, на ремонте было и мужское отделение бани на Неделина. А чем занимается МУП «Банно-прачечного хозяйства?» Констатирует факт, что из года в год «наблюдается ежегодное уменьшение количества помывок». Так, в 2017 году помывок было меньше на 11,5 тысяч рублей, чем в 2016-м. МУП влачит жалкое существование. Тогда же GOROD48 задался вопросом: зачем мэрии такой МУП, который ни мычит, ни телится?

Сегодня, спустя пять месяцев после последнего нашего упоминания о муниципальных банях пришло время вспомнить о них еще раз. На заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета перед депутатами о своей деятельности за прошлый год и текущий период 2019 года рассказал новый директор МУП «Банно-прачечного хозяйства».

Новый директор МУПа Дмитрий Комаров рассказал депутатам совершенно фантастическую историю. Оказывается, баню на улице 40 лет Октября, 4 фактически уничтожил прежний арендатор, который бар ее напрокат у мэрии в 2013-2018 годах. Забрав себе свое прокатное имущество, чиновники и муниципальные банщики ахнули: баню разграбили! В сданном помещении ее собственники не нашли унитазов и рукомойников, подвесных потолков, систем вентиляции, внутренних дверей, отопительных приборов и вообще системы отопления как таковых… От Дмитрия Комарова депутаты узнали, что по факту кражи МУП обратился в УМВД РФ по Липецку к ООО «Липецкие бани».

Что же до единственной бани, которая в строю, той, что на улице Неделина, то в ней все, как обычно: «наблюдается уменьшение количества помывок». В прошлом году ее услугами воспользовались 50 тысяч раз (в 2017-м помывок было 71,5 тысячи). Доходы от бани МУП получил в прошлом году на 1,8 млн рублей меньше, чем в позапрошлом, от автостоянки при бане - на 287 тысяч рублей меньше, от аренды - на 403 тысячи меньше, чем в 2017-м. Общий убыток за 2017 год составил у МУПА 4,9 млн рублей, в 2018-м - 6,8 миллиона. Дебиторская задолженность предприятия на 1 января этого года составила 3,2 млн рублей, кредиторская - 19,2 миллиона.

Депутат Валентина Пересыпкина спросила у Дмитрия Комарова, дороже ли билет в коммерческую баню? Оказалось, что нет.

- Другие бани уже не убыточные. Их выкупили, в них вложили деньги. Чтобы и баня на улице Неделина была прибыльной, нам надо вложить в нее порядка 30 миллионов рублей. Этих денег у нас нет, - сказал директор МУПа.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова задала напрашивающийся вот уже лет десять вопрос: зачем мэрии такой МУП?

- Наблюдать за тем, как это предприятие из года в год копит убытки, нельзя, - отметила главный аудитор муниципалитета.

Кстати, в декабре прошлого года к МУПу обращалось ООО «Липецкий банный комплекс». Частная организация хотела взять у мэрии в концессию сроком на 25 лет две последние муниципальные бани - на улице Неделина и на улице 40 лет Октября. Концессионер заявил о желании внести в их ремонт 32 млн рублей за четыре года. Но, очевидно, концессионера не поняли в мэрии.
8 2526
#баня
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

яся

9 секунд назад
баня на 40 лет октября очень хорошая была,всегда чистая,приятно находиться)туда много людей ходило,и прежний арендатор не грабил баню,а забрал СВОЕ. Так что в каком состоянии он ее принял в таком и сдал. А Комаров думал ему все оставят и он деньги будет грести,не вышло.
ответить

гость...

21 минуту назад
В этой бане на Неделина ( работницы) зарабатывают не малые деньги....знаем одну такую...была нищенка ......сейчас разбогатела....за границу собралась....
ответить

Оля и СПИД

41 минуту назад
яшур - как удалось вырваться из лап гомов ?
ответить

Ящер

44 минуты назад
Бывал раз на неделене это не баня а приют для бомжей за деньги.
ответить

прохожий

49 минут назад
Врач ,люди больше болезней и потерь и краж получат в больницах где врачи являясь потребителями ничего не гарантируют и не обещают.
ответить

f

51 минуту назад
они там терли друг дружке спинку и мылили попу
ответить

f

52 минуты назад
никогда не ходили в эту баню. Там было алко-сборище жирных пьяных толстяков и у входа стоял киоск с бухаловым, голые немытые дяди постоянно стояли там с банками с желтой пенной жидкостью на которые слетались навозные мухии и они ее пили литрами и потом ссали с угла и там же валялись.Еще туда ходили в поисках "друга" липецие неформалы
ответить

Врач

сегодня, 13:09
Жители уже давно просят переделать баню на Неделина в бассейн. Надоели полуголые мужики возле этой бани с бутылками пива. Да и вонь от бани иногда дикая, антисанитария ужасная. Люди не понимают, что в этой бане они могут подцепить любую страшную болезнь.
ответить

просто так

сегодня, 13:08
который бар ее напрокат у мэрии
ответить

Еще в рубрике

«Меньше двух мест я на парковках не занимаю» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
4
«Меньше двух мест я на парковках не занимаю» (ФОТО)

24 минуты назад

Общество
Одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке подозревают в мошенничестве
#дороги
8
Одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке подозревают в мошенничестве

48 минут назад

Общество
Ремонтные работы стали причиной ограничения движения на Плехановском спуске
#транспорт #дорожные работы
1
Ремонтные работы стали причиной ограничения движения на Плехановском спуске

сегодня, 13:10

Общество
Жителей улиц 50 лет НЛМК и Лутова оставят без бульвара?
#Манеж
2
Жителей улиц 50 лет НЛМК и Лутова оставят без бульвара?

сегодня, 12:22

Общество
Общественные пространства Липецка обработаны от клещей
#клещи
9
Общественные пространства Липецка обработаны от клещей

сегодня, 11:40

Общество
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев
#пожарные #добровольцы
1
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев

сегодня, 11:20

Общество