Одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке подозревают в мошенничестве

Усик Арутюнян при всем при том ездит в Липецк на оперативные совещания по ремонту городских дорог.

В липецком сегменте соцсетей появилась мартовская еще статья газеты «Московский комсомолец», в которой сообщается, что под суд по обвинению в мошенничестве попал генеральный директор фирмы «Дорожник» Усик Арутюнян. В сообщении говорится, что бизнесмен совершил хищение денежных средств из городского бюджета Воронежа в сумме более 3 миллионов рублей при укладке асфальта на улице 20-летия Октября.Примечательно, что судебный процесс не мешает Усику Арутюняну присутствовать на совещаниях в мэрии Липецка, где обсуждаются дорожные работы этого года.Ушедший с должности гендиректора «Дорожника» Усик Арутунян, правда, на этих совещаниях в основном молчит, но сам факт появления обвиняемого в коррупции человека на публичных совещаниях интересен сам по себе.- У нас нет никаких претензий ни к воронежской организации, ни к Усику Арутюняну. Кстати, Усик Арутюнян не является осужденным, а имеет статус обвиняемого, то есть суд своего слова по его уголовному делу еще не сказал. Мы подписали муниципальный контракт с фирмой «Дорожник» и будем тщательно следить за его исполнением и по срокам, и по качеству дорожных ремонтов, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.Напомним, что воронежское ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический… «Дорожник» приведет в нормативное состояние дороги в районах Свободного Сокола, ЛТЗ, Коровино, Северного Рудника в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Всего же на эти цели с учетом ремонта улицы Космонавтов и первой очереди реконструкции проспекта Победы потратят 1 миллиард 40 миллионов рублей (49% средств поступили из федерального бюджета, 50% - из областного и только 1% - из муниципальной казны).