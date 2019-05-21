Общество

48 минут назад

Одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке подозревают в мошенничестве

8 561
#дороги
Одного из подрядчиков дорожных ремонтов в Липецке подозревают в мошенничестве

Усик Арутюнян при всем при том ездит в Липецк на оперативные совещания по ремонту городских дорог.

В липецком сегменте соцсетей появилась мартовская еще статья газеты «Московский комсомолец», в которой сообщается, что под суд по обвинению в мошенничестве попал генеральный директор фирмы «Дорожник» Усик Арутюнян. В сообщении говорится, что бизнесмен совершил хищение денежных средств из городского бюджета Воронежа в сумме более 3 миллионов рублей при укладке асфальта на улице 20-летия Октября.

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Примечательно, что судебный процесс не мешает Усику Арутюняну присутствовать на совещаниях в мэрии Липецка, где обсуждаются дорожные работы этого года.

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скриншот с сайта SBIS.ru

Ушедший с должности гендиректора «Дорожника» Усик Арутунян, правда, на этих совещаниях в основном молчит, но сам факт появления обвиняемого в коррупции человека на публичных совещаниях интересен сам по себе.

- У нас нет никаких претензий ни к воронежской организации, ни к Усику Арутюняну. Кстати, Усик Арутюнян не является осужденным, а имеет статус обвиняемого, то есть суд своего слова по его уголовному делу еще не сказал. Мы подписали муниципальный контракт с фирмой «Дорожник» и будем тщательно следить за его исполнением и по срокам, и по качеству дорожных ремонтов, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, что воронежское ООО «Дорожник» (учредители - Наталья Абрамян и Артур Абрамян, гендиректор - Артур Абрамян; уставной капитал - 10 000 рублей) выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический… «Дорожник» приведет в нормативное состояние дороги в районах Свободного Сокола, ЛТЗ, Коровино, Северного Рудника в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего же на эти цели с учетом ремонта улицы Космонавтов и первой очереди реконструкции проспекта Победы потратят 1 миллиард 40 миллионов рублей (49% средств поступили из федерального бюджета, 50% - из областного и только 1% - из муниципальной казны).


8 561
#дороги

Комментарии (8)

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Перри Мэйсон

2 минуты назад
Заваркина, "после акта антисемитизма")))))))))))))))) Вы сделали мой день!!!! Спасибо!
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люба

6 минут назад
Да СВЯЗИСТЫ -ТРАНСПОРТНИКИ Аверов, Власов, Огневой те еще "дорожники". Одни московские автобусы- помойки чего стоят.
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все переходы

6 минут назад
бордюрами уложили. каждый день проклинаем дорожников преодолевая бордюры с колясками, на великах, инвалидных колясках. дай Вам Бог Здоровья...
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Заваркина

8 минут назад
ну, и могу теперь я после акта антисемитизма и заключения подряда с жуликом, наконец считаться самой главной?
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гость

9 минут назад
АУ в администрации Липецка не осталось не одного специалиста в области строительства дорог. все специалисты были уволены весной, что бы не мешали пилить миллиард бюджетных денег. Показатель работы ДОРОЖНИКА все могут посмотреть на ул. Стаханова (от ул.БИЛАНА до ул. СВИРИДОВА ) дороги 3 года в хлам разбита.
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Ели пукали

9 минут назад
кто бы сомневался, армянстрой шагает по планете и очень любит продажный чиновников
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Мерри Пейсон

12 минут назад
Армяне, это первые люди после евреев, умеют делать деньги. Именно делать, а не зарабатывать!
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Ф1

12 минут назад
Следовало ожидать...)
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