Общество

сегодня, 10:09

Липчанин не получил баню и отсудил три ее стоимости

6 1326
#баня #права потребителя
1
Липчанин не получил баню и отсудил три ее стоимости

Заказчик наказал подрядчика через суд.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск местного жителя к нерадивому подрядчику. Мужчина заказал в частной фирме строительство бани, но ее так и не увидел.

Договор на строительство бани был оформлен в апреле 2018 года. Мужчина хотел поставить баню на своем участке в СНТ «Дзержинец». Липчанин сразу внес в кассу 348 000 рублей. Согласно условиям договора, баню должны были построить в течение 60 дней. Но к и июлю баня на дачном участке не появилась. Тогда липчанин пришел с претензией в офис подрядчика. Там ему ответили, что готовы вернуть только 1/6 суммы, а на остальные деньги уже закуплены строительные материалы. Такой вариант не устроил липчанина, он обратился за защитой своих интересов в суд.

Суд встал на сторону потребителя. Мужчине не только вернут 348 000 рублей за заказ, также ему выплатят штраф и неустойку — по 348 000 рублей каждая. Всего медлительным строителям придется выплатить заказчику 1 044 000 рублей.



Фото: www.stihi.ru

6 1326
#баня #права потребителя
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ф е м и д а

7 минут назад
КАК ПРАВИЛО У ФИРМ УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ( ЧЕМ ОНИ МОГУТ РАСПЛАТИТСЯ ( если объявят себя банкротом) ВСЕГО ЛИШЬ 10,000 РУБЧИКОВ , ТАК ЧТО ВСЕ ЭТО ТАК И ОСТАНЕТСЯ НА БУМАГЕ очень даже красиво.
ответить

такСИСТКА анжелика

11 минут назад
Хорошо в в бане о-хо-хо охохо
ответить

Гость

51 минуту назад
прикольно. Отсудил через год. Ну а деньги не вернут. Будет миллионером на бумаге. Еще и налог потребуют заплатить.
ответить

однако

сегодня, 10:32
У конторы,которая окучивает пр.Победы,всего 40тыр установного,че с банщиков ждать? Хотя бы свои получил мужик-уже радость.
ответить

Продолжение следует?

сегодня, 10:27
Напишите , когда эта контора выплатит ему деньги.
ответить

Леся

сегодня, 10:15
Но, к сожалению, имущества у конторы нет, новый директор и приставам брать нечего...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев
#пожарные #добровольцы
1
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев

13 минут назад

Общество
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ
3
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ

19 минут назад

Общество
Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.
Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.

30 минут назад

Общество
В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку
#тренажеры
6
В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку

31 минуту назад

Общество
Липчане стали брать более скромные автокредиты
#автокредит #кредит #банк
12
Липчане стали брать более скромные автокредиты

50 минут назад

Общество
Елец примет фестиваль малых туристических городов России
#туризм #фестиваль
1
Елец примет фестиваль малых туристических городов России

сегодня, 09:11

Общество