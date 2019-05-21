Липчанин не получил баню и отсудил три ее стоимости

Заказчик наказал подрядчика через суд.

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Правобережный районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск местного жителя к нерадивому подрядчику. Мужчина заказал в частной фирме строительство бани, но ее так и не увидел.Договор на строительство бани был оформлен в апреле 2018 года. Мужчина хотел поставить баню на своем участке в СНТ «Дзержинец». Липчанин сразу внес в кассу 348 000 рублей. Согласно условиям договора, баню должны были построить в течение 60 дней. Но к и июлю баня на дачном участке не появилась. Тогда липчанин пришел с претензией в офис подрядчика. Там ему ответили, что готовы вернуть только 1/6 суммы, а на остальные деньги уже закуплены строительные материалы. Такой вариант не устроил липчанина, он обратился за защитой своих интересов в суд.Суд встал на сторону потребителя. Мужчине не только вернут 348 000 рублей за заказ, также ему выплатят штраф и неустойку — по 348 000 рублей каждая. Всего медлительным строителям придется выплатить заказчику 1 044 000 рублей.