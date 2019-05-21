Общество
10 минут назад
Липецкие дачи выросли в цене на 2,3%
Местный рынок не поддержал общероссийскую тенденцию.
Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» оценили динамику стоимости дачных домиков в регионах России за год. В целом по стране дачи подешевели на 8%. В исследование вошли объекты загородной недвижимости вторичного рынка, которые сами продавцы позиционируют как дачи. К ним относятся и щитовые домики на 6 сотках, и основательные деревенские дома, и коттеджи в организованных поселках, не предназначенные для круглогодичного проживания.
Липецкий рынок не поддержал общероссийскую тенденцию: в нашем регионе цены на дачи выросли. Прирост составил 2,3%, средняя стоимость домика — 639 627 рублей. Липецкая область оказалась единственным регионом Центрального Черноземья, где стоимость такой недвижимости увеличилась. Так, падение цен в Белгороде составило 6,4%, в Воронеже — 13,2%, Курске — 4,6%, Тамбове — 8,2%.
Самые низкие цены на дачи зафиксированы в Ивановской области, где за дом в среднем просят 427 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем в Москве, в 8 раз меньше, чем в Крыму, и в 3 раза – чем в Пермском крае. Больше всего подскочили в цене дачи в Краснодарском крае – на 8,6%. На 8,1% увеличилась стоимость в Ленинградской области. В Калининградской области ценники стали выше в среднем на 7,7%. Свердловская и Нижегородской области прирастили 7,1% и 6,3%, соответственно.
Липецкий рынок не поддержал общероссийскую тенденцию: в нашем регионе цены на дачи выросли. Прирост составил 2,3%, средняя стоимость домика — 639 627 рублей. Липецкая область оказалась единственным регионом Центрального Черноземья, где стоимость такой недвижимости увеличилась. Так, падение цен в Белгороде составило 6,4%, в Воронеже — 13,2%, Курске — 4,6%, Тамбове — 8,2%.
Самые низкие цены на дачи зафиксированы в Ивановской области, где за дом в среднем просят 427 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем в Москве, в 8 раз меньше, чем в Крыму, и в 3 раза – чем в Пермском крае. Больше всего подскочили в цене дачи в Краснодарском крае – на 8,6%. На 8,1% увеличилась стоимость в Ленинградской области. В Калининградской области ценники стали выше в среднем на 7,7%. Свердловская и Нижегородской области прирастили 7,1% и 6,3%, соответственно.