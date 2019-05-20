Происшествия
52 минуты назад
В квартире липецкого общежития обнаружен мумифицированный труп
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После похорон, в доме где был обнаружен труп- невозможно жить
Как сообщил на своей страничке "ВКонтакте" депутат облсовета Андрей Трофименков, к нему обратилась жительница дома №10 А по улице Станционной и рассказала, что несколько месяцев назад из квартиры напротив пропал мужчина.
Как пояснил GOROD48 депутат, женщина сообщила, что, после того, как вскрыли квартиру, обнаружили в ней уже мумифицированный труп хозяина, который был одинок. Как выяснилось, 49-летний мужчина умер от оторвавшегося тромба. Умершего похоронили за счет муниципалитета. Комнату никак не обработали. В помещении сейчас множество мух и стоит жуткий запах.
"У нас в общежитии умер человек. По заключению справки о смерти - 14 марта. Пролежал труп по 7 мая, 2,5 месяца. Трупный запах стоит сильный, я проживаю на против этой комнаты жить просто не выносимо, так как весь запах идёт ко мне в комнату, у нас общая кухня готовить на ней не представляется возможным. Помогите пожалуйста!", - написала депутату женщина.
По словам обратившейся к депутату, дату смерти установила экспертиза. Но, по ее словам, пропал он гораздо раньше.
Андрей Трофименков обратился с официальным запросом в мэрию Липецка и Роспотребнадзор.
Как пояснил GOROD48 депутат, женщина сообщила, что, после того, как вскрыли квартиру, обнаружили в ней уже мумифицированный труп хозяина, который был одинок. Как выяснилось, 49-летний мужчина умер от оторвавшегося тромба. Умершего похоронили за счет муниципалитета. Комнату никак не обработали. В помещении сейчас множество мух и стоит жуткий запах.
"У нас в общежитии умер человек. По заключению справки о смерти - 14 марта. Пролежал труп по 7 мая, 2,5 месяца. Трупный запах стоит сильный, я проживаю на против этой комнаты жить просто не выносимо, так как весь запах идёт ко мне в комнату, у нас общая кухня готовить на ней не представляется возможным. Помогите пожалуйста!", - написала депутату женщина.
По словам обратившейся к депутату, дату смерти установила экспертиза. Но, по ее словам, пропал он гораздо раньше.
Андрей Трофименков обратился с официальным запросом в мэрию Липецка и Роспотребнадзор.
1 986
Кадаверин