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Пенсионерка попала под поезд
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Женщина погибла.
18 мая на станции Балабаново Боровского района Калужской области 72-летняя женщина попала под колеса поезда «Москва- Калуга». Пенсионерка скончалась.
В настоящий момент следователи проводят по данному факту проверку для установления полной картины случившегося, сообщает «Новости Калуги» со ссылкой на пресс-службу Калужской полиции на транспорте.
В настоящий момент следователи проводят по данному факту проверку для установления полной картины случившегося, сообщает «Новости Калуги» со ссылкой на пресс-службу Калужской полиции на транспорте.
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