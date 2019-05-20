В России

сегодня, 12:38

Пенсионерка попала под поезд

153
#поезд
Пенсионерка попала под поезд

Женщина погибла.

18 мая на станции Балабаново Боровского района Калужской области 72-летняя женщина попала под колеса поезда «Москва- Калуга». Пенсионерка скончалась.

В настоящий момент следователи проводят по данному факту проверку для установления полной картины случившегося, сообщает «Новости Калуги» со ссылкой на пресс-службу Калужской полиции на транспорте.
153
#поезд

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Трупы крупного бизнесмена и его жены обнаружили в коттедже под региональном центром
#убийство
Трупы крупного бизнесмена и его жены обнаружили в коттедже под региональном центром

сегодня, 12:48

В России
Маленькая девочка подожгла коляску с младенцем
#поджог #дети
Маленькая девочка подожгла коляску с младенцем

сегодня, 12:33

В России
Загитова может попасть на штраф
#Алина Загитова #нарушение ПДД
Загитова может попасть на штраф

сегодня, 12:26

В России
Воровать деньги вкладчиков научились по-новому
#банкомат
Воровать деньги вкладчиков научились по-новому

сегодня, 12:08

В России
В России cформируют авиационные полки из истребителей пятого поколения Су-57
В России cформируют авиационные полки из истребителей пятого поколения Су-57

сегодня, 08:01

В России
Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил условный срок
1
Устроивший ДТП под Псковом пьяный священник получил условный срок

вчера, 09:16

В России