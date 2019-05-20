Полицейские раскрыли два угона автомобилей

19 мая в УМВД России по Липецку обратился 51-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 14 по 18 мая неизвестными от дома по ул.Астраханская совершена кража его автомобиля "ВАЗ-21099". Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 34-летний житель областного центра. Расследование проводит УМВД России по Липецку.



19 мая в ОМВД обратился 33-летний гражданин с заявлением о том, что в ночь с 18 на 19 мая неизвестными совершен угон автомобиля "Тойота Камри" , припаркованного у дома по ул.Мирная села Частая Дубрава. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний ранее судимый местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.

