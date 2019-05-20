Происшествия

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Полицейские раскрыли два угона автомобилей

2 452
#угон
Полицейские раскрыли два угона автомобилей
19 мая в УМВД России по Липецку обратился 51-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 14 по 18 мая неизвестными от дома по ул.Астраханская совершена кража его автомобиля "ВАЗ-21099". Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 34-летний житель областного центра. Расследование проводит УМВД России по  Липецку.

19 мая в ОМВД обратился 33-летний гражданин с заявлением о том, что в ночь с 18 на 19 мая неизвестными совершен угон автомобиля  "Тойота Камри" , припаркованного у дома по ул.Мирная села Частая Дубрава. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний ранее судимый местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.
2 452
#угон

Комментарии (2)

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Бомж

17 минут назад
Раскрыли 2 угона? Вот это показатель
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Японский городовой

36 минут назад
Автомобили нашли или лиш- бы кого закрыть .
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