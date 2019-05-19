В России

11 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России

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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России

По данным Роспотребнадзора, более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в стране в 1987 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 2018 году в России умерли от различных причин 36 868 больных ВИЧ-инфекцией.

Основной причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остаётся туберкулёз, отмечают в Роспотребнадзоре.

По состоянию на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ. Согласно статистике Роспотребнадзора, доля инфицированных ВИЧ половым путём составляет 57,5%, при употреблении наркотиков — 39%. 

Каждый год в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. В 2019 году это 19 мая.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам от освидетельствования и лечения ВИЧ.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с RT поддержал предложение Минздрава запретить отрицание ВИЧ.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что правительство России из резервного фонда выделит Министерству здравоохранения страны дополнительные средства на приобретение лекарств ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщает russian.rt.com

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