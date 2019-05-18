Общество
сегодня, 11:10
История 50 моделей кроссовок, кто такие «Выселяторы» и почему женщины хотят стать мужчинами
Психоаналитический тест поможет больше узнать о себе, а японские понятия красоты – это вовсе чистый гипноз…
Вот она, суббота – лучший день недели! Этот день весь ваш, а значит, будет время что-нибудь посмотреть_почитать. Мы покидали тут несколько ссылочек на те ресурсы в Сети, которые привлекли наше внимание. Нам было очень интересно, надеемся, что и вы оцените!
«Our House»
Хороший метал-кавер – вот что иногда взбодрит так, что мама не горюй. Примерно так подумали мы, когда увидели этот клип. Пристегнитесь и поехали.
Ваби-саби
На самом деле, ничего нового под луной нет. Четыре японских мерила красоты – саби, ваби, сибуй и юген – были в ходу еще тогда, когда богиня Аматерасу выглянула из пещеры, чтобы увидеть поющих петухов.
«Ваби японцы ассоциируют с простотой и тишиной. Саби исконно означало «холодный», «увядший». Сегодня ваби-саби чаще всего трактуют как скромную, непритязательную красоту. Не безусловную и абсолютную, а очень личную, тихую, даже скрытую. Она может прятаться в небрежных швах на одежде, редких жухлых листочках на кроне цветущего дерева, в трещинах на скамье и сколах на чашке», - говорит автор статьи «Как ваби-саби проник в нашу жизнь» на сайте theblueprint.ru.
Речь о том, как современная мода меняется под влиянием японской философии и почему это происходит.
История кроссовок
Оказывается, что у знакомой всем с детства синей замшевой модели «адидасовских» кроссовок с тремя белыми полосками есть свое название. Эту модель разработали еще в 1968 году, как спортивную обувь для улицы и помещений. А первые «Nike air max» появились в 1993 году. И стали единственными кроссовками того времени, в которых «воздушная капсула стала цветной с углом видимости в 270 градусов».
Немного рекламное, но тем не менее очень познавательное чтение о культовой и самой модной обуви последних лет.
«История 50 популярных моделей кроссовок».
«Черные кредиторы»
«Летом 2015-го у сотрудницы московской консалтинговой компании Наталии Смельницкой обнаружили онкологическое заболевание. Ей понадобились дополнительные деньги на операцию. Она взяла потребительский кредит на три года в размере 2,7 миллиона рублей под ставку 36% годовых. Операция прошла успешно.
Наталия регулярно вносила платежи по кредиту, но ее смущала высокая ставка. Коллега посоветовал ей перекредитоваться у частных ростовщиков. Она договорилась с компанией «Центр займов 365» о рефинансировании своего кредита по более низкой ставке — 28% на год, но под залог ее четырехкомнатной квартиры на Ярославском шоссе.
Примерно полгода Наталия платила 80 тысяч в месяц, но однажды просрочила на несколько дней из-за того, что ей вовремя не выдали зарплату.
Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь», - тяжелый материал о бизнесе «Черных кредиторов» опубликовала издание «Медуза». Почитайте сами, и как говорится, покажите родным - у кого ни при каких обстоятельствах не стоит занимать деньги:
«Выселяторы За пять лет «черные кредиторы» отобрали больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях»
Заведется, или нет?
Что будет, если залить двигатель машины бетоном и дать застыть? Заведется она потом, или нет?
Это не первый и не последний странный эксперимент, который люди снимают на видео, чтобы удивить публику. Кто-то, скорее всего, скажет, что у таких экспериментаторов слишком много свободного времени. Но количество просмотров говорит о том, что широкая аудитория такими зрелищами активно интересуется.
«Обзоры, ремонт, тюнинг, автомобильные соревнования и многое другое», - обещает канал на Ютьюбе. Все происходит в матером российском гаражном кооперативе. Это вам не «Тачку на прокачку» с выкладыванием стразиками инициалов автовладельца.
Как рождается смех
Если вы хотите не только понять природу смеха, но и научиться конструировать шутки на все случаи жизни, вам сюда. Мы, правда, не гарантируем, что после прочтения материала «Наука создания смешных шуток: почему мы смеемся и над чем» на сайте «Нож» вы станете звездой стендап-камеди, но узнаете массу интересного, это точно.
Например:
«Конечно, смеется не только человек. Неправы были древние греки: животные тоже умеют смеяться. Во время игры хихикают дельфины. Смеются крысы, если их щекотать или заставить играть. Хохочут обезьяны, иногда над нами — когда кидаются фекалиями».
Почему женщина хочет стать мужчиной?
Да не факт, что так уж и хочет, это психоаналитик Зигмунд Фрейд так считал. Он полагал, что женщины подсознательно считают себя неполноценными и завидуют мужчинам из-за их физиологии. Мы, конечно, можем поставить ему диагноз, дескать, много о себе воображал, но он успел поставить диагноз первым, а мы знаем: кто первый надел халат, тот и психиатр.
Тест: «Откуда у женщины желание стать мужчиной? Из-за чего человека мучает бессонница? Пройди тест и узнай ответы с точки зрения психоанализа».
Итак, если вам знакомы такие выражения, как фрустрация, либидо, конфликт с бессознательным – вы в этом тесте будете, как рыба в воде! Заодно узнаете, отчего бывает мигрень и к чему приводит подавленная сексуальность. Тест мы нашли на сайте «Дилетант».
Мы желаем вам интересных и содержательных выходных!
«Our House»
Хороший метал-кавер – вот что иногда взбодрит так, что мама не горюй. Примерно так подумали мы, когда увидели этот клип. Пристегнитесь и поехали.
Ваби-саби
На самом деле, ничего нового под луной нет. Четыре японских мерила красоты – саби, ваби, сибуй и юген – были в ходу еще тогда, когда богиня Аматерасу выглянула из пещеры, чтобы увидеть поющих петухов.
«Ваби японцы ассоциируют с простотой и тишиной. Саби исконно означало «холодный», «увядший». Сегодня ваби-саби чаще всего трактуют как скромную, непритязательную красоту. Не безусловную и абсолютную, а очень личную, тихую, даже скрытую. Она может прятаться в небрежных швах на одежде, редких жухлых листочках на кроне цветущего дерева, в трещинах на скамье и сколах на чашке», - говорит автор статьи «Как ваби-саби проник в нашу жизнь» на сайте theblueprint.ru.
Речь о том, как современная мода меняется под влиянием японской философии и почему это происходит.
История кроссовок
Оказывается, что у знакомой всем с детства синей замшевой модели «адидасовских» кроссовок с тремя белыми полосками есть свое название. Эту модель разработали еще в 1968 году, как спортивную обувь для улицы и помещений. А первые «Nike air max» появились в 1993 году. И стали единственными кроссовками того времени, в которых «воздушная капсула стала цветной с углом видимости в 270 градусов».
Немного рекламное, но тем не менее очень познавательное чтение о культовой и самой модной обуви последних лет.
«История 50 популярных моделей кроссовок».
«Черные кредиторы»
«Летом 2015-го у сотрудницы московской консалтинговой компании Наталии Смельницкой обнаружили онкологическое заболевание. Ей понадобились дополнительные деньги на операцию. Она взяла потребительский кредит на три года в размере 2,7 миллиона рублей под ставку 36% годовых. Операция прошла успешно.
Наталия регулярно вносила платежи по кредиту, но ее смущала высокая ставка. Коллега посоветовал ей перекредитоваться у частных ростовщиков. Она договорилась с компанией «Центр займов 365» о рефинансировании своего кредита по более низкой ставке — 28% на год, но под залог ее четырехкомнатной квартиры на Ярославском шоссе.
Примерно полгода Наталия платила 80 тысяч в месяц, но однажды просрочила на несколько дней из-за того, что ей вовремя не выдали зарплату.
Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь», - тяжелый материал о бизнесе «Черных кредиторов» опубликовала издание «Медуза». Почитайте сами, и как говорится, покажите родным - у кого ни при каких обстоятельствах не стоит занимать деньги:
«Выселяторы За пять лет «черные кредиторы» отобрали больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях»
Заведется, или нет?
Что будет, если залить двигатель машины бетоном и дать застыть? Заведется она потом, или нет?
Это не первый и не последний странный эксперимент, который люди снимают на видео, чтобы удивить публику. Кто-то, скорее всего, скажет, что у таких экспериментаторов слишком много свободного времени. Но количество просмотров говорит о том, что широкая аудитория такими зрелищами активно интересуется.
«Обзоры, ремонт, тюнинг, автомобильные соревнования и многое другое», - обещает канал на Ютьюбе. Все происходит в матером российском гаражном кооперативе. Это вам не «Тачку на прокачку» с выкладыванием стразиками инициалов автовладельца.
Как рождается смех
Если вы хотите не только понять природу смеха, но и научиться конструировать шутки на все случаи жизни, вам сюда. Мы, правда, не гарантируем, что после прочтения материала «Наука создания смешных шуток: почему мы смеемся и над чем» на сайте «Нож» вы станете звездой стендап-камеди, но узнаете массу интересного, это точно.
Например:
«Конечно, смеется не только человек. Неправы были древние греки: животные тоже умеют смеяться. Во время игры хихикают дельфины. Смеются крысы, если их щекотать или заставить играть. Хохочут обезьяны, иногда над нами — когда кидаются фекалиями».
Почему женщина хочет стать мужчиной?
Да не факт, что так уж и хочет, это психоаналитик Зигмунд Фрейд так считал. Он полагал, что женщины подсознательно считают себя неполноценными и завидуют мужчинам из-за их физиологии. Мы, конечно, можем поставить ему диагноз, дескать, много о себе воображал, но он успел поставить диагноз первым, а мы знаем: кто первый надел халат, тот и психиатр.
Тест: «Откуда у женщины желание стать мужчиной? Из-за чего человека мучает бессонница? Пройди тест и узнай ответы с точки зрения психоанализа».
Итак, если вам знакомы такие выражения, как фрустрация, либидо, конфликт с бессознательным – вы в этом тесте будете, как рыба в воде! Заодно узнаете, отчего бывает мигрень и к чему приводит подавленная сексуальность. Тест мы нашли на сайте «Дилетант».
Мы желаем вам интересных и содержательных выходных!