26 мая на время полумарафона перекроют центр города, а на площадь Соборную будут пускать через рамки

Десятки сотрудников полиции, сотни волонтеров, и беспрецедентное количество спортсменов различных возрастов. 26 мая на территории областного центра состоится «Липецкий полумарафон». Организацию мероприятия и обеспечение безопасности его участников безопасности обсудили в администрации города.

Полумарофон пройдет в воскресенье 26 мая. Однако, как сообщает пресс-служба администрации Липецка, активная подготовка к забегу начнется уже накануне. Муниципальное управление благоустройства приведет в порядок трассу и обеспечит наличие биотуалетов для участников и гостей. Из автомобильных в беговые в этот день превратятся дороги улиц Зегеля, Плеханова, Гагарина и Космонавтов, а также площади Победы. С раннего утра и до окончания мероприятия движение на отдельных участках данных улиц будет перекрыто. Также сотрудники ГИБДД призывают водителей отнестись к ситуации с пониманием, и отказаться от парковки автомобилей в границах указанных проезжих частей.

- Главное, чтобы забег укрепил здоровье участников мероприятия, а не подорвал его, - отметил Евгений Павлов.

Каждый из выходящих на старт 26 мая должен предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний. Вместе с тем, на случай непредвиденных ситуаций по ходу следования спортсменов будут расположены машины скорой медицинской помощи. По словам сотрудников регионального управления здравоохранения, расстояние между ними не будет превышать 1,5 километров.

По маршруту будут организованы несколько пунктов, где спортсмены смогут перекусить фруктами и освежиться.

В числе основных вопросов встречи было обеспечение безопасности участников. Эпицентром праздника станет площадь Ленина-Соборная. Здесь установят несколько сотен метров ограждения, а также организуют 4 входа через рамки металлодетектора. За соблюдением правопорядка будут следить наряды полиции. Ответить на вопросы гостей праздника смогут порядка 200 волонтеров. Заряд бодрости и хорошего настроения участникам мероприятия, которое проходит при поддержке администрации города, подарят выступления творческих коллективов. Сохранить память об этом дне помогут снимки, сделанные в специально оборудованных фотозонах.

- Безусловно, это беспрецедентное спортивное событие для Липецка, как по масштабу, так и по уровню участников. На старт выйдут свыше двух тысяч человек. В их числе руководители города и региона, мы ожидаем олимпийских чемпионов, известных телеведущих. Все это требует максимальной консолидации наших усилий. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что подготовка идет в плановом порядке. Это дает все основания полагать, что праздник пройдет без сбоев и оставит о себе только приятные воспоминания, - резюмировал заместитель главы администрации города Евгений Павлов.