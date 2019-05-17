Общество

сегодня, 11:21

В Липецке увековечат память известного краеведа и писателя

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#Сергей Панюшкин
В Липецке увековечат память известного краеведа и писателя

На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам  молодежи парламентарии обсудили увековечение памяти Почетного гражданина города Липецка, участника Великой Отечественной войны, лауреата литературных премий, поэта, писателя, академика Сергея Парфирьевича Панюшкина. 

С такой инициативой выступило Липецкое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мемориальную доску установят на доме, в котором жил поэт и писатель – улица 8 марта, д. 26/4. Мероприятие приурочат к 100-летию со дня рождения Сергея Панюшкина. Установка доски и ее открытие будут осуществляться за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.

- Комиссия единогласно поддержала инициативу и одобрила открытие доски на том доме, в котором Сергей Парфирьевич проживал. Это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы люди помнили об этом человеке. Надо еще шире говорить о Сергее Панюшкине и, возможно, устраивать какие-то чтения, посвященные его памяти, проводить мероприятия, конференции, - прокомментировала председатель постоянной комиссии Ольга Прокопенко. 

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Сергей Парфирьевич Панюшкин родился 5 апреля 1919 года. Участник боевых операций трех войн: Советско-финляндской, Великой Отечественной войны и Советско-японской. Профессиональный литератор, общественный деятель, историк-краевед. Издано более 30 книг Сергея Панюшкина с поэзией и прозой. Он издал первый в регионе сборник «Песни липецких просторов», сочинения А.П. Буниной, А. Липецкого, Памятную краеведческую карту Липецкой области. Являлся редактором-составителем альманаха «Родники Липецкие». Был инициатором ежегодных Пушкинских праздников в с. Кореневщино. 
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#Сергей Панюшкин

Комментарии (6)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

6 минут назад
Трофим — Песня о ленине YouTube
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ВИКТОР БУРЯКОВ

29 минут назад
Увы, всему на свете есть предел : облез фасад и высохли стропила; в автобусе на девку поглядел, она мне молча место уступила.
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Мимо проходил

47 минут назад
В Астрахани на старом кладбище похоронен его отец. За могилой немного ухаживают.
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Наверное

сегодня, 11:44
ВИКТОР БУРЯКОВ, Панюшкин в гробу перевернулся, когда узнал, что Витька Буряков к едерастам перебежал.
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Данков

сегодня, 11:41
ВИКТОР БУРЯКОВ, В Данкове увековечат память великого писателя Бурякова. Скульптурную композицию-" * да весит на осине" слепят из говна и глины во дворе магазина "Книги".
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ВИКТОР БУРЯКОВ

сегодня, 11:31
Начинание доброе.Так тому и быть!
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