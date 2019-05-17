В Липецке увековечат память известного краеведа и писателя

На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи парламентарии обсудили увековечение памяти Почетного гражданина города Липецка, участника Великой Отечественной войны, лауреата литературных премий, поэта, писателя, академика Сергея Парфирьевича Панюшкина.

С такой инициативой выступило Липецкое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мемориальную доску установят на доме, в котором жил поэт и писатель – улица 8 марта, д. 26/4. Мероприятие приурочат к 100-летию со дня рождения Сергея Панюшкина. Установка доски и ее открытие будут осуществляться за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.- Комиссия единогласно поддержала инициативу и одобрила открытие доски на том доме, в котором Сергей Парфирьевич проживал. Это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы люди помнили об этом человеке. Надо еще шире говорить о Сергее Панюшкине и, возможно, устраивать какие-то чтения, посвященные его памяти, проводить мероприятия, конференции, - прокомментировала председатель постоянной комиссии Ольга Прокопенко.Сергей Парфирьевич Панюшкин родился 5 апреля 1919 года. Участник боевых операций трех войн: Советско-финляндской, Великой Отечественной войны и Советско-японской. Профессиональный литератор, общественный деятель, историк-краевед. Издано более 30 книг Сергея Панюшкина с поэзией и прозой. Он издал первый в регионе сборник «Песни липецких просторов», сочинения А.П. Буниной, А. Липецкого, Памятную краеведческую карту Липецкой области. Являлся редактором-составителем альманаха «Родники Липецкие». Был инициатором ежегодных Пушкинских праздников в с. Кореневщино.