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сегодня, 16:10
Активистка Pussy Riot задержана в Москве
Вероника Никульшина и ее друзья сидели дома.
В Москве полицейские пришли в квартиру, где находились участница Pussy Riot Вероника Никульшина и ее друзья, сообщает ТК «Дождь». Правоохранители объяснили это тем, что «группа молодежи повредила некое государственное имущество», сообщил участник панк-группы и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Как сообщает участник панк-группы Петр Верзилов, полицейские пришли домой к друзьям активистки, спустя несколько часов после появления там Никульшиной. Свой визит они обосновали необходимостью провести опрос, так как «группа молодежи повредила некое государственное имущество». Верзилов уточнил, что опрос устраивают сотрудники ОВД «Тверской», среди них есть также силовики в штатском. Всего в квартире находится около десяти сотрудников, указывает «Медиазона».
Позже Никульшину и еще четверых ее друзей задержали и повезли в ОВД «Тверской».
Как сообщает участник панк-группы Петр Верзилов, полицейские пришли домой к друзьям активистки, спустя несколько часов после появления там Никульшиной. Свой визит они обосновали необходимостью провести опрос, так как «группа молодежи повредила некое государственное имущество». Верзилов уточнил, что опрос устраивают сотрудники ОВД «Тверской», среди них есть также силовики в штатском. Всего в квартире находится около десяти сотрудников, указывает «Медиазона».
Позже Никульшину и еще четверых ее друзей задержали и повезли в ОВД «Тверской».