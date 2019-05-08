сегодня, 09:54
Автобус на полном ходу снес два автомобиля
Сегодня около девяти утра в Липецке на улице Краснозаводской автобус маршрута №1Т врезался в автомобили «Фольксваген» и «ВАЗ-2107». Чуть позже, неподалёку от первой аварии столкнулись «Ниссан» и «Хендай».
В аварии пострадали водитель автобуса, которого госпитализировали и женщина – водитель «Фольксвагена». На месте ДТП работали спасатели МЧС.
Чуть позже, рядом с этой аварией случилась еще одна: столкнулись «Ниссан» и «Хендай». Это ДТП обошлось без пострадавших.
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