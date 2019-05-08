Общество

сегодня, 09:54

Автобус на полном ходу снес два автомобиля

20 1975
#авария #ДТП
Автобус на полном ходу снес два автомобиля

Сегодня около девяти утра в Липецке на улице Краснозаводской автобус маршрута №1Т врезался в автомобили «Фольксваген» и «ВАЗ-2107». Чуть позже, неподалёку от первой аварии столкнулись «Ниссан» и «Хендай».

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, водитель «ВАЗа» остановился перед поворотом, за ним стоял автомобиль «Фольксваген». В него на полном ходу и врезался автобус. От удара «Фольксваген» отбросило на несколько метров. Кроме того, автобус врезался и в «ВАЗ».

В аварии пострадали водитель автобуса, которого госпитализировали и женщина – водитель «Фольксвагена». На месте ДТП работали спасатели МЧС.

Чуть позже, рядом с этой аварией случилась еще одна: столкнулись «Ниссан» и «Хендай». Это ДТП обошлось без пострадавших.

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20 1975
#авария #ДТП

Комментарии (20)

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Viper

9 минут назад
Ежедневно наблюдаем на этом участке чудеса вождения. Не только автобусного. Объезд некоторыми "умниками" по обочине и рельсам. Вместо трехполосного движение становится 4х и даже 5ти полосным. Резкое перестроение перед кольцом из третьей в первую и наоборот.
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Бейте больше налогов на всех хватит

18 минут назад
За зарплату 25 тыщес яб сам вредил специально
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автодор

36 минут назад
всех водителей автобусов проверять на бешенстыо матки.А она у них есть,они целыми днями * ..т по телефону как приличные дамы.
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Ась

37 минут назад
Б .ть что на новом не поедем больше
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Поехали на новом

38 минут назад
Уехали на старом
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Л-а

40 минут назад
Какие автобусы (ужасные внутри), так и ненормальные аварии с их участием (одних столбов сколько повалили).Может что то не так с их конструкцией и управляемостью? Ну не могут же все водители быть неумехами.Ведь со старыми автобусами нет таких массовых аварий,водителя которых еще какие лихачи.
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Я

40 минут назад
Пипец , приехали на новом
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ужас

41 минуту назад
Вы не заметили что то новые автобусы слишком часто бывают в авариях?
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Сергей 13

42 минуты назад
Сразу видно,что автобусами управляют настоящие профи!Сколько ДТП с участием автобусов было до перестройки?Вы где этих Джамшутов набрали?
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Путен

44 минуты назад
надо запретить автобусы и всех чипировать
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