Автобус на полном ходу снес два автомобиля

Сегодня около девяти утра в Липецке на улице Краснозаводской автобус маршрута №1Т врезался в автомобили «Фольксваген» и «ВАЗ-2107». Чуть позже, неподалёку от первой аварии столкнулись «Ниссан» и «Хендай».

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, водитель «ВАЗа» остановился перед поворотом, за ним стоял автомобиль «Фольксваген». В него на полном ходу и врезался автобус. От удара «Фольксваген» отбросило на несколько метров. Кроме того, автобус врезался и в «ВАЗ».



В аварии пострадали водитель автобуса, которого госпитализировали и женщина – водитель «Фольксвагена». На месте ДТП работали спасатели МЧС.



Чуть позже, рядом с этой аварией случилась еще одна: столкнулись «Ниссан» и «Хендай». Это ДТП обошлось без пострадавших.



