Общество
32 минуты назад
Ко Дню Победы для липчан выпустили праздничные транспортные карты
4 320
Дизайн для лимитированной серии разработали в Липецке.
1 000 праздничных общегражданских транспортных карт для оплаты проезда в региональном транспорте выпущена в Липецкой области. Лимитированную серию посвятили 64-летию Дня Победы.
- Мы не в первый раз выпускаем лимитированную серию. Так, уже были выпущены карты к 65-летию Липецкой области. Новый дизайн стараемся разрабатывать для знаковых событий и дат. Именно поэтому было принято решение сделать новый выпуск в честь Дня Победы, - рассказал GOROD48 директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта» Павел Стежин. - Дизайн для карт разработали в нашем агентстве. Их можно приобрести на общих условиях.
Транспортные карты в честь Дня Победы распределили по точкам продаж. Половина из карт осталась в Липецке, половина — разошлась по реализаторам в регионе.
Фото: http://transport-admlr.ru/
- Мы не в первый раз выпускаем лимитированную серию. Так, уже были выпущены карты к 65-летию Липецкой области. Новый дизайн стараемся разрабатывать для знаковых событий и дат. Именно поэтому было принято решение сделать новый выпуск в честь Дня Победы, - рассказал GOROD48 директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта» Павел Стежин. - Дизайн для карт разработали в нашем агентстве. Их можно приобрести на общих условиях.
Транспортные карты в честь Дня Победы распределили по точкам продаж. Половина из карт осталась в Липецке, половина — разошлась по реализаторам в регионе.
Фото: http://transport-admlr.ru/
4 320
ас
Татьяна
Идиоты вы где учились?
48