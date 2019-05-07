Общество

32 минуты назад

Ко Дню Победы для липчан выпустили праздничные транспортные карты

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#транспортная карта #День Победы
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Ко Дню Победы для липчан выпустили праздничные транспортные карты

Дизайн для лимитированной серии разработали в Липецке.

1 000 праздничных общегражданских транспортных карт для оплаты проезда в региональном транспорте выпущена в Липецкой области. Лимитированную серию посвятили 64-летию Дня Победы.

- Мы не в первый раз выпускаем лимитированную серию. Так, уже были выпущены карты к 65-летию Липецкой области. Новый дизайн стараемся разрабатывать для знаковых событий и дат. Именно поэтому было принято решение сделать новый выпуск в честь Дня Победы, - рассказал GOROD48 директор ОКУ «Агентство автомобильного транспорта» Павел Стежин. - Дизайн для карт разработали в нашем агентстве. Их можно приобрести на общих условиях.

Транспортные карты в честь Дня Победы распределили по точкам продаж. Половина из карт осталась в Липецке, половина — разошлась по реализаторам в регионе.


Фото: http://transport-admlr.ru/

4 320
#транспортная карта #День Победы
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Комментарии (4)

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ас

5 минут назад
А разрабатывали кто бездельники в технопарке))) по нано-технологиям?)))))))))
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Татьяна

6 минут назад
и сколько на это денег выделила Катюха мульён иль два?
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Идиоты вы где учились?

20 минут назад
На дворе уже 74 годовщина
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48

21 минуту назад
Идея хорошая! Маркетинговый ход замечательный! Вот бы еще качество перевозок было на уровне!
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