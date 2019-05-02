Происшествия
сегодня, 08:10
Автобус разворотил столб на улице Гагарина
Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина автобус врезался в столб.
От удара нижняя часть бетонной опоры линии освещения разрушилась. Столб опасно накренился над проезжей частью.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, и аварийная бригада энергетиков.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, и аварийная бригада энергетиков.
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