Происшествия

сегодня, 08:10

Автобус разворотил столб на улице Гагарина

14 2380
#авария #ДТП
Автобус разворотил столб на улице Гагарина

Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина автобус врезался в столб. 

От удара нижняя часть бетонной опоры линии освещения разрушилась. Столб опасно накренился над проезжей частью.

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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, и аварийная бригада энергетиков.
14 2380
#авария #ДТП

Комментарии (15)

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автобус?

29 секунд назад
Или электробас
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столб

1 минуту назад
шёл с монстрации. И даже не перебегал энту дорогу. И вот результат. Крен какой то Титаника
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легенда нашего города

2 минуты назад
Азар, ...легендарный маршрут 24а это призрак нашего города . это крайняя редкость , как встретить трубочиста на улицах Таллина. попасть на него это к удаче. надо потереться об терминал и тогда ,возможно , вы еще раз встретите его в своей жизни.
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такСИСТКА анжелика

12 минут назад
А я звязда и красоточка чата мне пох на все
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Мираж

34 минуты назад
Уже 3-их водителей уволили их вывели на маршрут №26 а они не привезли план так как не играли в гонки а план там не маленький в итоге попросили уйти и водители ушли.
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не поверишь

36 минут назад
Я не понимаю почему в городе сделано так что муниципальный транспорт в невыгодном положении в отличии от частников и дело не только во времени работы но и в направлениях зачастую у частников самые прибыльные горожу нужно дотировать маршруты на много миллионов в силу убыточности???
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правда

44 минуты назад
Пару лет назад также пазик влетел поворачивая на заправку
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Пригаркина

45 минут назад
Азар, Да что вы пристали с этими автобусами..!
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Очевидец

46 минут назад
Его машина подрезала. Водители легковушек в праздники через одного неадекватные. Где ГИБДД по утрам в праздники??? На каждой развязке по экипажу и всех продувать.
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Азар

56 минут назад
Плохие автобусы закупает Липецк.....и еще когда у нас увеличат выпуск на линию №24 и №24а??? на Сырском не люди живут??? я конечно понимаю что безмерное количество на линии №324 и №346 но мы Европейский и Сырский тоже нуждаемся в нормальных интервалах автобусов №24!!! Почему не привлечь часто автобусов с №324 и №346 до Сырского по схеме А!
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