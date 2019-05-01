Погода в Липецке

сегодня, 17:08

В Липецкую область ненадолго придут дожди

2 788
#дождь
В Липецкую область ненадолго придут дожди

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой, местами также умеренный дождь, возможна гроза. 

Ветер юго-западный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла. 


2 788
#дождь

Комментарии (2)

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Заваркина

45 минут назад
Я работаю 24 часа в сутки. Все делаю для горожан. И для себя свеклу я успела посадить.
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Житель

сегодня, 17:13
Жесть на рыбалку завтра * сьездеешь
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