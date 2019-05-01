В Липецкую область ненадолго придут дожди

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой, местами также умеренный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла. В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.

