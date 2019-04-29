Общество

сегодня, 16:58

В мэрии Ельца обещают заняться сохранением белокаменных плит старинных мостовых

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#Елец #ТомСойер Фест
В мэрии Ельца обещают заняться сохранением белокаменных плит старинных мостовых

В администрации города обсудили вопрос сохранения белокаменных плит

В прошлом году GOROD48 рассказал о движении "Том Сойер Фест", члены которого загорелись идеей реставрации белокаменных мостовых в Ельце. Один из участков им удалось отреставрировать.

Но в этом году волонтеры "Тома Сойера" забили тревогу - белокаменные мостовые, находящиеся под слоем асфальта, дорожники начали уничтожать.

И вот сегодня в мэрии Ельца озадачились этой темой.

Как сообщают в администрации города, "в связи с многочисленными обращениями и обеспокоенностью общественности по вопросу сохранения белокаменных плит, обнаруженных при проведении дорожных работ на улицах Октябрьская и Маяковского, сегодня в администрации города состоялось совещание с участием представителей управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, руководителей города Ельца, специалистов профильных комитетов администрации города, представителей прокуратуры города Ельца, ОБУК «Госдирекция» и общественности. 

После активного обсуждения данного вопроса общим решением были намечены несколько целей:  сохранить белокаменные плиты в уже известных местах;  создать инициативную группу для решения поставленных задач;  выработать алгоритм действий для сотрудников подрядных организаций, выполняющих дорожные работы, если они обнаружили белокаменный плитуар;  проработать вопрос реконструкции дорожного покрытия в исторических границах города, согласно приказу Министерства культуры РФ от 14.02.2017 № 175 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой области».

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#Елец #ТомСойер Фест

Комментарии (1)

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матвей

42 минуты назад
молодцы общественники и мэрия. Супер.
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