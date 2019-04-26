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Сохранить в закладках! Как будут праздновать День Победы в Липецке

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#День Победы
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Сохранить в закладках! Как будут праздновать День Победы в Липецке

Когда и куда приходить, чтобы нигде не опоздать.

Праздновать 9 мая в Липецке начнут уже с 8 часов утра – в городе традиционно пройдет возложение цветов к Вечному огню, липчан ждут митинг-концерт, парад военной техники, шествие Бессмертного полка… GOROD48 подготовил для вас путеводитель праздника.

В 08.30 начнется торжественное возложение цветов к мемориалу павшим воинам на площади Героев. Присоединиться к этому мероприятию и отдать дань уважения «стоявшим насмерть во имя жизни» приглашаются все желающие. Возложение цветов будет проходить до 13.00.

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Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Победы. Они начнутся в 11.00, на час позже, чем в прошлом году. К этому моменту в Липецке перекроют все центральные автомагистрали. На площади Победы пройдут митинг-концерт и парад с участием военной техники, колонны ретроавтомобилей, мотоциклов. Ветеранов на праздник доставят сотрудники городского центра социальной защиты. С поздравлениями к ветеранам и присутствующим обратятся руководители города и региона. Торжественным маршем по площади со стороны улицы Терешковой пройдут служащие Росгвардии, МЧС, УФСИН, кадеты. За ними проследуют военная техника, колонна ретро автомобилей. В этом году замыкать шествие будут представители мотосообщества.

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В 11.45, со стороны проспекта Победы, можно присоединиться к колонне «Бессмертного полка». Шествие начнется в 12.00 и пройдет по улице Советской до площади Петра Великого, где колонну в 12.40 встретят концертно-развлекательной программой. Здесь литпчан пригласят вместе исполнить песню «День Победы».

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Мероприятия на площади Петра продолжатся до 17.00. Около 10 интерактивных площадок пригласят всех желающих получить новые знания в рамках мастер-классов по техническому творчеству, ознакомиться с редким фондом библиотек и даже побывать на солдатском привале. Восстановить силы стаканом чая с выпечкой или порцией шашлыка можно будет, подкрепившись более, чем в 20 торговых точках. Любителей настоящей солдатской каши ждет Нижний парк.

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Площадь Петра закроют на технический перерыв с 17.00 до 19.00. В 19.00 здесь начнется праздничный концерт, который завершится салютом в 22.00.

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#День Победы
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Комментарии (3)

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Вадим

14 минут назад
Опять митинг с флагами партий совмещен с Бессмертным полком. Это кощунство, товарищи - нести мимо флагов едросов фотографии наших героев.
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1

43 минуты назад
Может лучше добавить в избранное? А то за закладки антинаркотическое ведомство оштрафует
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ветеран

58 минут назад
Не позорьте участников войны, прекратите издеваться над русским языком! Немедленно исправьте ошибку - "... к мемориалу павшим войнам на площади Героев."
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