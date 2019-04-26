Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства

Возбуждено уголовное дело.

14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии . Обстоятельства гибели военнослужащего проверял военно-следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону



Как сообщает ИА «Башинформ» , сегодня следственное управление СКР сообщило подробности расследования. Как следует из официального ответа ведомства, следователи по Тамбовскому гарнизону возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».