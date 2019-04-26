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Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства
Возбуждено уголовное дело.
14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком
погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии. Обстоятельства гибели военнослужащего проверял военно-следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону
Как сообщает ИА «Башинформ», сегодня следственное управление СКР сообщило подробности расследования. Как следует из официального ответа ведомства, следователи по Тамбовскому гарнизону возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
Сулим говорил,
Честь имею
такСИСТКА АНЖЕЛИКА
1999
,
Хотя бы ФИО
Имею мнение