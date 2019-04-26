Происшествия

сегодня, 10:58

Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства

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#стрельба #самоубийство
Гибель солдата на военном аэродроме в Липецке: возбуждено дело о доведении до самоубийства

Возбуждено уголовное дело.

14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии. Обстоятельства гибели военнослужащего проверял военно-следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону 

Как сообщает  ИА «Башинформ», сегодня следственное управление СКР сообщило подробности расследования. Как следует из официального ответа ведомства, следователи по Тамбовскому гарнизону возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

7 1653
#стрельба #самоубийство

Комментарии (7)

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Сулим говорил,

4 минуты назад
там коррупция процветает
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Честь имею

5 минут назад
Имею мнение, почему ты считаешь, что его "до ручки" шакалы довели? Могли и старшие "собратья" по призыву глумиться над ним! Вспомни дело рядового Сычева в Челябинском танковом училище, над которым старшие по призыву и сержант издевались в новогоднюю ночь... К чему это привело... Считаю, что отморозков хватает, как и среди офицеров, так и среди сослуживцев! Подобных упырей в дисбате гноить нужно, а потом, как дослужат на "дизеле", на обычную зону... и надолго...
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

16 минут назад
гребанный аэродром
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1999

29 минут назад
ни чего не меняется
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,

39 минут назад
Хотя бы ФИО -это вафлеры в форме служившие с ним.
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Хотя бы ФИО

сегодня, 11:21
подозреваемых написали
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Имею мнение

сегодня, 11:18
Сухая сводка... Где имена шакалов доводивших солдата? Их фото можно было бы и показать! Нет у города 48 рвения к работе(((
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