В Липецкой области безветренно и по-летнему тепло – до +26

26 и 27 апреля территория Липецкой области будет находиться под влиянием антициклона, который не пропускает осадки в наш регион. Днем 28 апреля при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются дожди, ворзможна гроза. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем температура составит от 21 до 26 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +7 до +9 градусов, днем от 23 до 25 градусов тепла.



День 26 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году – 6 градусов мороза.

