Происшествия

25 минут назад

В день Пасхи к городским кладбищам пустят пять дополнительных автобусных маршрутов

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#транспорт #Пасха
В день Пасхи к городским кладбищам пустят пять дополнительных автобусных маршрутов

Кроме того, на подъездах к кладбищам введут ограничение на движение личного транспорта.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин, в настоящий момент в рамках текущего ремонта приводятся в порядок покрытие подъездов к Городскому, Косыревскому и Студеновскому кладбищам. Также, в связи с массовым посещением населением мест массового захоронения, в праздничный день 28 апреля с 06:00 до 17:00 вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта на следующих участках:

Северный проезд от улицы Московской до Универсального проезда.

Универсальный проезд на участке от автобусной остановки

«Сады № 1» до здания № 11.

Улица Зелёная на участке от дома № 78 до улицы Ильича.

Территория, прилегающая к Косыревскому кладбищу.

Для доставки граждан, пожелавших в Пасхальное воскресенье посетить основные городские кладбища, планируется организовать пять временных маршрутов, обслуживать которые будут 24 единицы транспорта. Все автобусы оснастят специальными указателями.

К Косыревскому кладбищу транспорт пойдет по двум направлениям: от остановочных пунктов «Технический университет» и «пос. Сырский Рудник».

До городского кладбища района ЛТЗ пассажиры смогут добраться автобусами временного маршрута от остановочного пункта «пл.Клименкова», а также автобусами маршрута № 19.

До городского кладбища в селе Казинка можно будет доехать специальными автобусами временного маршрута от остановочного пункта «Поселок Дачный»;

До кладбищ в поселках Новоселкино и Желтые Пески - от остановочного пункта «Автостанция Сокол».

Доставка пассажиров в обоих направлениях ориентировочно будет организована до 16:00.

В целях обеспечения безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий руководителям транспортных предприятий будут направлены рекомендации и указания на проведение необходимого комплекса мер. Вместе с тем, как отметили участники заседания, мероприятия по контролю за соблюдением водителями общественного транспорта правил дорожного движения проводятся систематически. Особое внимание уделяется соблюдению скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, посадке и высадке пассажиров на остановочных пунктах, техническому состоянию транспортных средств и т.д., что в значительной степени влияет на аварийность.

С руководителями транспортных предприятий на постоянной основе проводятся совещания, с приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Липецку и МУГАДН по Липецкой области, на которых рассматриваются вопросы обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

По итогам заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений принято решение, согласно которому департаменту ЖКХ надлежит привести в порядок территории городских кладбищ и обеспечить наличие воды, песка, площадок для сбора мусора. Наряду с сотрудниками полиции, за соблюдением правопорядка и поддержанием чистоты на территории мест массового захоронения будут следить 50 добровольных народных дружинников. 
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#транспорт #Пасха

Комментарии (2)

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Мер

11 минут назад
А почему до Мюнхена, не предусмотрели дополнительный маршрут.
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Житель

11 минут назад
Опять будут бабушек возить до трассы а машины с номерами ААА,АОА,ОТТ,ТТТ БУДУТ ездить по кладбище ещё и орать из окна что он едет по дороге.А Гайцы будут отварачиватся типа я не видел.
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