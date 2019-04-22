Лучше меньше да лучше?

На улицу Ленина вернули лавочки.

Как и обещал департамент благоустройства и дорожного хозяйства Липецка, сегодня на улице Ленина смонтировали новые лавочки и поставили новые урны. 14 старых, но добротных, лавочек со спинками убрали в выходные. И вот поставили новые: под старину, без возможности вмонтировать в них рекламу и дополнительно заработать на городской мебели. Заменили даже старые скамьи у фонтана. Рядом - урны в тон деревянным скамьям, украшены «позолоченными» вензелями.Правда, новых лавочек поубавилось: теперь они парные и встречаются редко. Если раньше было 16 отдельных лавочек, то теперь лавки-одиночки только у фонтанов: остальным придется мириться с компанией под боком. Сможет ли это обновление удовлетворить толпы гуляющих летом по улице Ленина горожан? Не будет ли дефицита мест? Потеплеет - увидим.Обновление улицы Ленина - часть программы благоустройства Липецка. Скоро новые лавочки и урны появятся на площади Героев. Предполагается создание зоны отдыха в районе поликлиники на Петра Смородина.