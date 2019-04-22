Общество

сегодня, 19:28

Лучше меньше да лучше?

3 696
#благоустройство
1
Лучше меньше да лучше?

На улицу Ленина вернули лавочки.

Как и обещал департамент благоустройства и дорожного хозяйства Липецка, сегодня на улице Ленина смонтировали новые лавочки и поставили новые урны. 14 старых, но добротных, лавочек со спинками убрали в выходные. И вот поставили новые: под старину, без возможности вмонтировать в них рекламу и дополнительно заработать на городской мебели. Заменили даже старые скамьи у фонтана. Рядом - урны в тон деревянным скамьям, украшены «позолоченными» вензелями.

Правда, новых лавочек поубавилось: теперь они парные и встречаются редко. Если раньше было 16 отдельных лавочек, то теперь лавки-одиночки только у фонтанов: остальным придется мириться с компанией под боком. Сможет ли это обновление удовлетворить толпы гуляющих летом по улице Ленина горожан? Не будет ли дефицита мест? Потеплеет - увидим. 

DwMo3UT6b2o.jpg

Обновление улицы Ленина - часть программы благоустройства Липецка. Скоро новые лавочки и урны появятся на площади Героев. Предполагается создание зоны отдыха в районе поликлиники на Петра Смородина.
3 696
#благоустройство
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серый

3 минуты назад
Почему у нас все новое хуже чем старое, лавочки,столбы на Ленина, остановочные павильоны....
ответить

Житель

26 минут назад
Старые лавочки ? Они совсем были не старые , ещё могли постоять много, много лет . Вспомним когда их поставили?
ответить

Коммент

33 минуты назад
Нормальные лавочки. Только вензеля на урнах это что-то...
ответить

Еще в рубрике

Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»
#шоу #причинение смерти по неосторожности
29
Мать закопанной среди собак девочки: «Он убил моего ребёнка»

сегодня, 18:00

Общество
В мэрии Липецка уточнили информацию об отлове бездомных животных
#отлов животных
20
В мэрии Липецка уточнили информацию об отлове бездомных животных

сегодня, 17:45

Общество
Уфимцы приостановили дорогостоящие торги в Липецке
#торги #аукцион
3
Уфимцы приостановили дорогостоящие торги в Липецке

сегодня, 17:41

Общество
На мясокомбинате нашли массу нарушений
#нарушение #ветеринария #проверка
19
На мясокомбинате нашли массу нарушений

сегодня, 16:34

Общество
В Липецке пропал пенсионер «на вид – 90 лет»
#поиск пропавших
В Липецке пропал пенсионер «на вид – 90 лет»

сегодня, 16:27

Общество
Липецкий водитель продемонстрировал умение быстро помыть порожек автобуса на светофоре
#безопасность движения
23
Липецкий водитель продемонстрировал умение быстро помыть порожек автобуса на светофоре

сегодня, 16:18

Общество