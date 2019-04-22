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Полицейский случайно застрелил друга

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#охота #ружье
Полицейский случайно застрелил друга

Драма произошла на охоте.

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего уроженца города Лихославль, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выяснили, что подозреваемый состоит в должности старшего УУП Калашниковского отдела полиции ОМВД России по Лихославльскому району. Мужчина случайно на охоте застрелил своего товарища.

20 апреля двое мужчин находились в районе деревни Трещетино Лихославльского района, где охотились на птицу.

- Мужчина произвел выстрел из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья, причинив знакомому огнестрельное ранение, от которого последний скончался на месте происшествия, - сообщает региональный СК.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Как сообщает УМВД по Тверской области, сейчас по этому факту проводится служебная проверка. Полицейский в случае доказанной вины будет наказан по всей строгости закона.
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#охота #ружье

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