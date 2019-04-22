Липчан предупреждают: берегите жаб с мужьями на шее

Началась миграция серых жаб

В Воронежском биосферном заповеднике, треть которого расположена на территории Усманского района Липецкой области, началась миграция серых жаб.



«После спячки земноводные перемещаются к водоёмам для размножения. Самые шустрые самцы успевают доехать к месту действия на своих дамах, остальные — идут пешком. ⠀



Жабы перемещаются важно, шагами. Лишь в случае опасности прыгают, или, если враг близко, надуваются и принимают агрессивную позу. ⠀



Много жаб гибнет при переходе автодорог. По возможности помогайте красавицам в пупырышках дойти до воды, особенно тем, что с мужьями на шее. Непосильная это ноша», сообщают в заповеднике.



Фото: vk.com/zapovednikvrn



