Общество

18 минут назад

Липчан предупреждают: берегите жаб с мужьями на шее

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#заповедник
Липчан предупреждают: берегите жаб с мужьями на шее

Началась миграция серых жаб

В Воронежском биосферном заповеднике, треть которого расположена на территории Усманского района Липецкой области, началась миграция серых жаб.

«После спячки земноводные перемещаются к водоёмам для размножения. Самые шустрые самцы успевают доехать к месту действия на своих дамах, остальные — идут пешком. ⠀

Жабы перемещаются важно, шагами. Лишь в случае опасности прыгают, или, если враг близко, надуваются и принимают агрессивную позу. ⠀

Много жаб гибнет при переходе автодорог. По возможности помогайте красавицам в пупырышках дойти до воды, особенно тем, что с мужьями на шее. Непосильная это ноша», сообщают в заповеднике.

Фото: vk.com/zapovednikvrn

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#заповедник

Комментарии (2)

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Гость

3 минуты назад
липчанкабезума, у нас в стране больше половины таких женщин с мужьями на шее
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липчанкабезума

8 минут назад
даром всех женщин зовут ЖАБАМИ, ни каждая носит мужика на плечах, только лучшая женщина - жаба
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