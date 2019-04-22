Общество

35 минут назад

В Липецке ищут владельцев раскуроченной «ГАЗели» и тюнингованного автобуса

6 973
#автохлам
В Липецке ищут владельцев раскуроченной «ГАЗели» и тюнингованного автобуса

Машину бросили во дворе, а «ПАЗ» переделали под бытовку.

Управление Октябрьским округом администрации города Липецка просит откликнуться владельца «ГАЗели», припаркованной во дворе у дома №12 по улице Белана. Транспорт находится в таком ужасающем состоянии, что невозможно идентифицировать его заводские номера.

Раскуроченную машину просят убрать до середины мая. Иначе мэрии придется переместить «ГАЗель» а штраф-стоянку, а потом сдать в металлолом. В управлении ждут звонка владельца машины: 23-03-52.

В том же округе, у дома №18 по улице Катукова, нашли «ПАЗик». Разукомплектованный автобус используют как будку охраны автопарковки. Если владелец не уберет транспорт, то его также утилизируют.




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#автохлам

Комментарии (6)

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Киркорофф

12 секунд назад
Напоминает пипецкие недели борьбы с тонировкой. Неделя прошла, отчитались, в ладоши похлопали - и катайтесь дальше себе на здоровье с тонировкой. эта газель и этот пазик как и куча другого хлама внутри микрорайонов уже тыщщу лет стоят никому дела не было. Хотели бы - давно решили вопрос.
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ВРИО Артамонов

6 минут назад
Участковый почему не работает?
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valerafromsplus

7 минут назад
А говорят, что холодно им зимой в маршрутках. Вот перед вами счастье с трубой дымовой стоит и молчит. Ну ничего, заведём!
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valerafromsplus

9 минут назад
Пазик надо на 346 пустить.
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48

12 минут назад
Эта Газель стоит уже больше года. Ужас!
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Ахламонов

25 минут назад
Если владелец не уберет «ПАЗик», то его утилизируют вместе с охранником .......
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