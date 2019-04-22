В Липецке ищут владельцев раскуроченной «ГАЗели» и тюнингованного автобуса

Машину бросили во дворе, а «ПАЗ» переделали под бытовку.

Управление Октябрьским округом администрации города Липецка просит откликнуться владельца «ГАЗели», припаркованной во дворе у дома №12 по улице Белана. Транспорт находится в таком ужасающем состоянии, что невозможно идентифицировать его заводские номера.



Раскуроченную машину просят убрать до середины мая. Иначе мэрии придется переместить «ГАЗель» а штраф-стоянку, а потом сдать в металлолом. В управлении ждут звонка владельца машины: 23-03-52.



В том же округе, у дома №18 по улице Катукова, нашли «ПАЗик». Разукомплектованный автобус используют как будку охраны автопарковки. Если владелец не уберет транспорт, то его также утилизируют.









