Общество
35 минут назад
В Липецке ищут владельцев раскуроченной «ГАЗели» и тюнингованного автобуса
Машину бросили во дворе, а «ПАЗ» переделали под бытовку.
Управление Октябрьским округом администрации города Липецка просит откликнуться владельца «ГАЗели», припаркованной во дворе у дома №12 по улице Белана. Транспорт находится в таком ужасающем состоянии, что невозможно идентифицировать его заводские номера.
Раскуроченную машину просят убрать до середины мая. Иначе мэрии придется переместить «ГАЗель» а штраф-стоянку, а потом сдать в металлолом. В управлении ждут звонка владельца машины: 23-03-52.
В том же округе, у дома №18 по улице Катукова, нашли «ПАЗик». Разукомплектованный автобус используют как будку охраны автопарковки. Если владелец не уберет транспорт, то его также утилизируют.
Раскуроченную машину просят убрать до середины мая. Иначе мэрии придется переместить «ГАЗель» а штраф-стоянку, а потом сдать в металлолом. В управлении ждут звонка владельца машины: 23-03-52.
В том же округе, у дома №18 по улице Катукова, нашли «ПАЗик». Разукомплектованный автобус используют как будку охраны автопарковки. Если владелец не уберет транспорт, то его также утилизируют.
Киркорофф
ВРИО Артамонов
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