Битву с запорожскими казаками реконструируют в Ельце

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Елецкий набат» пройдет 20 июля

На фестиваль «Елецкий набат» соберутся клубы исторической реконструкции со всей страны. Гостей ждут ярмарки и мастер-классы, показательные выступления клубов исторической реконструкции. Финалом станет реконструкция битвы за Елец местного ополчения против запорожских казаков гетмана Сагайдачного.



Реконструкторы воссоздадут одну из самый страшных страниц истории Ельца – 1618 год. Смутное время. Русским царем выбран Михаил Федорович, но государство под пятой польских интервентов и Москва окружена ляхами. На помощь полякам выдвигается 20-тысячное войско запорожских казаков под предводительством гетмана Сагайдачного. На их пути лежали Ливны и Елец. Взяв Ливны, которые обороняли около 900 человек, и, казнив оставшихся в живых ополченцев, украинский гетман направился к Ельцу. Гарнизон Ельца составлял около 2000 человек, но гетману понадобилась неделя, чтобы взять город. Ельчане рубились умело. И запорожцам, например, чтобы забраться на стену Аргамаченской крепости, пришлось соорудить гору из… трупов своих погибших казаков. В итоге казаки Сагайдачного Елец взяли и сожгли город.



Армия Сагайдачного направилась далее, превратив в пепелища Данков, Лебедянь, Михайлов. Но по пути к столице Руси, войско запорожцев несло огромные потери, и, подойдя к Москве уже не в состоянии было оказать помощь польскому королю Владиславу. Поляки вынуждены были вступить в переговоры с русскими и уйти из пределов России.





