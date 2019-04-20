Алексей Степанов: «Ребята понимали цену этой победы»

Комментарии тренеров после вчерашней фееричной победе липчан в высшей лиге по мини-футболу.

Мини-футбольный ЛКС вчера одержал самую крупную выездную победу в своей недолгой истории, победив столичную «Красную Гвардию» - 6:0. После матча наставник команды Алексей Степанов (на фото) похвалил и своих, и чужих игроков.

- Игра была очень тяжелая, очень напряженная. Не сказал бы, что счет на табло отражает то, что происходило, потому что матч был очень напряженным и жестким, - приводит слова липецкого «рулевого» пресс-служба АМФР, - «Красная гвардия» - молодые, бегущие ребята, очень мне понравились, особенно Женя Орлов. Но наши футболисты отнеслись к игре очень профессионально и дисциплинированно. Они понимали ответственность, цену сегодняшней победы, за что я им очень благодарен. Во втором круге у нас было не так много гостевых игр, но, конечно, они откладывают свой отпечаток. При своих болельщиках намного легче играть. Сегодня было тяжело, особенно в начале матча. Что касается «Красной гвардии» - ребятам по семнадцать лет, они делают только первые шаги в большом мини-футболе, надо просто подождать. Свои голы они еще забьют! Ни одной команде по характеру, настрою и самоотдаче они не уступили.

Комментарий главного тренера «Красной Гвардии» Александра Козлова.

- Впечатления двоякие, считаю, что мы не заслужили такого крупного результата. С точки зрения желания и отдачи вообще никаких претензий к своей команде нет. Мы хорошо двигались, двигали мяч, в завершающей стадии где-то уже на усталости, где-то просто не хватает мастерства. Но мы все равно играем активно и от этой игры не отказываемся. Пропустив мяч, «сидеть» в обороне и ловить контратаки я не вижу никакого смысла. Я команде благодарен за то, что все старались, все бились, не было равнодушных, все старались, все бились, пытались добежать. Меня порадовала игра тем, что не было передержек мяча, очень быстро двигался мяч. В целом игра была динамичной со стороны обеих команд. В пропущенных мячах сказалось индивидуальное мастерство игроков ЛКС. Мы не забиваем несколько матчей подряд, это очень сильно психологически давит на молодых ребят. Все хотят забить, все стремятся, порой на этом принимают неправильные решения. Нужно с холодной головой атаковать ворота.



Фото АМФР.

