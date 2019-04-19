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44 минуты назад

Первый хет-трик Шакиева приблизил ЛКС к задаче-максимум на сезон

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#Мини-футбол
Первый хет-трик Шакиева приблизил ЛКС к задаче-максимум на сезон

Липецкий мини-футбольный клуб одержал фееричную победу на выезде и сохраняет шансы на 8-е место.

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Мини-футбольный ЛКС сегодня одержал самую убедительную победу на выезде в своей недолгой истории: в Москве липчане не оставили камня на камне от обороны «Красной Гвардии» - 6:0.

Хет-трик оформил Анар Шакиев, который с учетом прошлой игры с «Мосполитехом» забил 5 (!) голов в двух последних матчах. Так же у липчан отличились Павел Назаров, Артем Зайцев и Игорь Зайков.

Соперники занимают 13-е место (среди 15 команд), но на своей площадке любая команда просто так не отдаст три очка. «Красная Гвардия» попыталась навязать липчанам свой сценарий: самый активный в ее составе 18-летний Михаил Нужнов в начале матча здорово пробил в «девятку» ворот Давида Икановича, но наш вратарь оказался на месте.

На 5-й минуте липецкий голкипер поучаствовал уже в атакующих действиях: быстро ввел в игру мяч броском через всю площадку и самый титулованный липчанин Игорь Зайков (участник Лиги чемпионов в составе екатеринбургской «Синары») оказался перед воротами: последовал удар в дальний угол, но голкипер умудрился в шпагате перевести мяч на угловой. Но как выяснилось, это была только отсрочка приговора: Станислав Цыганков с угла поля отпасовал назад на Максима Истомина, тот мастерски выложил мяч на «пятачок» перед воротами, где мастерски разобрался Шакиев – 1:0.

Не стоит думать, что ЛКС «рвал» соперников весь матч. Минимальный счет держался вплоть до -19й минуте. А затем Александр Ролдугин здорово со своей половины бросил в прорыв сразу двоих: Сергей Афанасов отпасовал на Павла Назарова, и лучшему бомбардиру липчан оставалось забить свой 19-й мяч в сезоне по сути уже в пустые ворота.

Через пару минут разыгравшийся Шакиев финтом обманул защитника и могучим ударом «прошил» голкипера – 3:0. Все вопросы о победителе были сняты до перерыва.

Но ЛКС не успокаивался. Во втором тайме Шакиев в борьбе с защитником «бомбанул» в дальний угол, вратарь был бессилен – 4:0. Это первый хет-трик в профессиональной карьере 21-летнего липчанина.

В дальнейшем ЛКС просто куражился над соперником: Ролдугин вновь начал быструю атаку и с его передачи Артем Зайцев направил мяч в дальний угол – 5:0. Шестой гол забил Зайков красивейшим ударом с лету за 8 минут до финального свистка.

Этот матч игрался на день раньше основной программы предпоследнего тура: конкуренты свои игры проведут завтра. Но пока после двух побед кряду ЛКС поднялся на 8-ю строчку в таблице, и имеет шанс ее удержать. Заключительную встречу липчане должны провести 27 апреля в домашнем дворце спорта «Атлант» в Копцевых Хуторах со столичным «Динамо». У многократных чемпионов страны сейчас не лучшие времена – безденежье, АРФР снимает очки. Есть информация, что «бело-голубые» могут не приехать на заключительный матч в Липецк. Тогда шансы ЛКС на 8-е место и вовсе приблизятся к 90 процентам.

Видеосъемка АМФР.

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#Мини-футбол

Комментарии (1)

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Саня

31 секунду назад
Молодчик.
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