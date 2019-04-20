Андрей Лунев уехал на «Арену Мытищи» без Олейника

Липецкий специалист возглавил команду, которая играет на одном из лучших ледовых дворцов страны.

Недолго оставался без работы известный липецкий тренер Андрей Лунев.

После увольнения из «Тамбова», выступавшего в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), 50-летний специалист перебрался в Молодежную хоккейную лигу. Сообщается, что в новом сезоне Лунев возглавит «Атлантов» из подмосковных Мытищ – эта команда сейчас является главной в городе после того, как «Атлант» покинул КХЛ; домашние матчи она проводит на «Арене Мытищи», вмещающей 7 тысяч зрителей.

В прошлом сезоне «Атланты» не попали в плей-офф, заняв 14-е место в регулярном чемпионате МХЛ с отрывом от зоны плей-офф в 30 (!) очков. Это привело к отставке тренерского штаба во главе с Владимиром Потаповым.

Любопытно, что работать в Подмосковье Лунев будет без своего извечного напарника Валерия Олейника, который был его помощником в Липецке, Саратове и Тамбове. Ассистентом липчанина станет 49-летний Олег Комиссаров, экс-защитник столичного «Спартака», последние 15 лет работавший детским тренером, в том числе в школе «красно-белых». За работу вратарей продолжит отвечать Евгений Еграшин – единственный «уцелевший» представитель прежнего штаба тренеров.

Лунев руководил «Липецком» в течение обоих сезонов в ВХЛ – в 2013/14 и 2014/15. Во втором сезоне липчане заняли 5-е местов регулярном чемпионате, проиграли в первой же серии плей-офф ангарскому «Ермаку» - 1-4 и эпатировали публику появлением клубного талисмана шмеля Жэки.

Андрей Лунев после этого поработал еще в двух клубах Высшей лиги – саратовском «Кристалле» и «Тамбове». Вместе с Тамбовом в сезоне 2017/18 он взял главный трофей первенства ВХЛ-Б – Кубок Федерации, после чего команда решила выступить в основном турнире Высшей хоккейной лиги. В год дебюта «Тамбов» занял 21-ое место из 29 команд в 10 очках от зоны плей-офф. Руководству это не понравилось, и Луневу с Олейником указали на дверь.

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