Общество

26 минут назад

Липецкие кладбища убирают к Пасхе

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#Пасха
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Липецкие кладбища убирают к Пасхе

В департаменте ЖКХ мэрии уверяют: работа идет круглосуточно.

МБУ «Ритуальные услуги» города Липецка приводит в порядок перед Пасхой все 18 кладбищ областного центра, общая территория которых - 236 гектаров. В департаменте ЖКХ мэрии уверяют: техника работает круглосуточно.

Председатель департамент жилищно-коммунального хозяйства Евгений Лепекин обращается к липчанам с просьбой не загораживать проезды и не мешать работе спецтехники на кладбищах.

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В департаменте ЖКХ липчан просят обратить внимание на то, что на кладбище поселка ЛТЗ сегодня в 20.00 закроют третьи ворота в связи с введением специального режима в соответствии с положением «Об организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории г. Липецка № 753 от 28.08.2018 ст.6. п.7». Ограничение на въезд будет действовать до 16.00 субботы, 20 апреля.

Кроме того, администрация МБУ «Ритуальные услуги» напоминает липчанам, что убранный с мест захоронения мусор необходимо складировать в строго указанных на кладбищах местах во избежание захламления территории. Запрещено ставить близко к могилам личный автотранспорт, который затрудняет проезд большегрузных машин для вывоза мусора.

В департаменте ЖКХ мэрии обращают внимание липчан на то, что с 23 апреля в вечернее время будет ограничен въезд машин на все городские кладбища, а 27 и 28 апреля время работы липецких погостов будет продлено до 20.00
258
#Пасха
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