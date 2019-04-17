В Липецке эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

В подвале дома загорелся кабель

В подвале дома по Мичурина,24 загорелся кабель.



Из-за задымления эвакуировали весь семнадцатиэтажный дом.



На месте находятся 4 отделения пожарных и 50 метровый коленчатый подъемник.



Прибыла бригада электриков для отключения электричества в доме. По сведениям Gorod48, тушение пожара не могло начаться до прибытия этой бригады.



В настоящий момент дом обесточен. Пожарные вошли в подвал в дыхательных масках.





