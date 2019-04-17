Происшествия
58 минут назад
В Липецке эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара
В подвале дома загорелся кабель
В подвале дома по Мичурина,24 загорелся кабель.
Из-за задымления эвакуировали весь семнадцатиэтажный дом.
На месте находятся 4 отделения пожарных и 50 метровый коленчатый подъемник.
Прибыла бригада электриков для отключения электричества в доме. По сведениям Gorod48, тушение пожара не могло начаться до прибытия этой бригады.
В настоящий момент дом обесточен. Пожарные вошли в подвал в дыхательных масках.
Из-за задымления эвакуировали весь семнадцатиэтажный дом.
На месте находятся 4 отделения пожарных и 50 метровый коленчатый подъемник.
Прибыла бригада электриков для отключения электричества в доме. По сведениям Gorod48, тушение пожара не могло начаться до прибытия этой бригады.
В настоящий момент дом обесточен. Пожарные вошли в подвал в дыхательных масках.
неадекватная женщина со вкусом
неадекватная женщина со вкусом
Липчанин
Н-да...
Заваркина
Житель
Сосед
Новый дом?