Происшествия

58 минут назад

В Липецке эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

8 2010
#пожар
2
В Липецке эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

В подвале дома загорелся кабель

В подвале дома по Мичурина,24 загорелся кабель.

Из-за задымления эвакуировали весь семнадцатиэтажный дом.

На месте находятся 4 отделения пожарных и 50 метровый коленчатый подъемник.

Прибыла бригада электриков для отключения электричества в доме. По сведениям Gorod48, тушение пожара не могло начаться до прибытия этой бригады.

В настоящий момент дом обесточен. Пожарные вошли в подвал в дыхательных масках.


8 2010
#пожар
2

Комментарии (8)

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неадекватная женщина со вкусом

1 минуту назад
Липчанин, вы правы. В мире отошли от многоэтажек и строят жилые дома средней этажности 5-7 этажей.
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неадекватная женщина со вкусом

3 минуты назад
Только построили, и уже замыкание
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Липчанин

8 минут назад
Высокие здания - это повышенный риск всегда, сложности эксплуатации, необходим специальный обученный персонал который должен следить и обслуживать внутридомовые системы ежедневно. Учитывая то как обслуживаются дома у нас, а точнее ни как, нельзя строить дома высотой выше 3-5 этажей. Должен быть полный запрет, а у нас наоборот на каждом клочке где раньше был 1й жилой дом или столовая строят 17-20 этажей горе строители из средней азии.
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Н-да...

11 минут назад
Рыночная цена впополам! Надо на застройщика подавать. Как в машинах за утрату товарной стоимости! Кто электрику то делал?
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Заваркина

16 минут назад
Я еду инспектировать. Ждите меня.
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Житель

22 минуты назад
Теперь дом рухнет?фундамент повело
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Сосед

30 минут назад
там 17 этажей
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Новый дом?

34 минуты назад
Тогда не удивительно...
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