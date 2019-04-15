В России
21 минуту назад
Британские моряки-подводники оказались кокаинщиками
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Употребление наркотиков вскрыли при медицинском обследовании.
Семерых моряков британской атомной подводной лодки HMS Talent, которая должна была отслеживать российские субмарины в Северном море, перед отплытием отстранили от службы из-за употребления кокаина. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По данным издания, после прибытия подлодки на морскую базу в Девонпорт, где ее экипаж должен был подготовиться к "секретной" миссии за Полярным кругом, часть моряков посетила вечеринку, после которой провалила обязательный тест на наркотики. В штабе флота отказались сообщать, в каком звании эти моряки, но заявили, что в ведомстве принята политика нулевой толерантности к наркотикам и все сотрудники, уличенные в их употреблении, будут уволены, сообщают «Известия».
От службы отстранили уже 13 моряков, из-за чего подлодка не смогла выйти в рейс, уточняет РЕН ТВ.
По данным издания, после прибытия подлодки на морскую базу в Девонпорт, где ее экипаж должен был подготовиться к "секретной" миссии за Полярным кругом, часть моряков посетила вечеринку, после которой провалила обязательный тест на наркотики. В штабе флота отказались сообщать, в каком звании эти моряки, но заявили, что в ведомстве принята политика нулевой толерантности к наркотикам и все сотрудники, уличенные в их употреблении, будут уволены, сообщают «Известия».
От службы отстранили уже 13 моряков, из-за чего подлодка не смогла выйти в рейс, уточняет РЕН ТВ.
80