На выборах в областной Совет побеждает Юрий Костин

Еще до окончания подсчета голосов коммунисты заявляют о проигрыше члену "Единой России".

На дополнительных выборах депутата Липецкого областного Совета по одномандатному округу №10, по данным GOROD48, лидирует член «Единой России» Юрий Костин.



Напомним, что за мандат борются пять кандидатов: 49-летний бизнесмен Александр Атаманенко от КПРФ, 38-летний юрист Кирилл Пастухов от «Справедливой России», 48-летний директор управляющий компании Юрий Костин от «Единой России», который ранее был депутатом по этому округу, но в прошлом году, став начальником областного управления ЖКХ, был вынужден отказаться от значка (впрочем, путь чиновника у него был недолог), 32-летний инженер Александр Муравлев от ЛДПР и 53-летний безработный, депутат Липецкого горсовета Вадим Трофимов от «Коммунистическая партия Коммунисты России».



- Еще не подведены результаты голосования на всех избирательных участках, но уже можно сказать, что выборы по 10-му округу выиграл член «Единой России» Юрий Костин, - сообщили GOROD48 в обкоме КПРФ.



Второе место на этих выборах уверенно занял кандидат от КПРФ Александр Атаманенко.