Общество

53 минуты назад

На выборах в областной Совет побеждает Юрий Костин

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На выборах в областной Совет побеждает Юрий Костин

Еще до окончания подсчета голосов коммунисты заявляют о проигрыше члену "Единой России".

На дополнительных выборах депутата Липецкого областного Совета по одномандатному округу №10, по данным GOROD48, лидирует член «Единой России» Юрий Костин.

Напомним, что за мандат борются пять кандидатов: 49-летний бизнесмен Александр Атаманенко от КПРФ, 38-летний юрист Кирилл Пастухов от «Справедливой России», 48-летний директор управляющий компании Юрий Костин от «Единой России», который ранее был депутатом по этому округу, но в прошлом году, став начальником областного управления ЖКХ, был вынужден отказаться от значка (впрочем, путь чиновника у него был недолог), 32-летний инженер Александр Муравлев от ЛДПР и 53-летний безработный, депутат Липецкого горсовета Вадим Трофимов от «Коммунистическая партия Коммунисты России».

- Еще не подведены результаты голосования на всех избирательных участках, но уже можно сказать, что выборы по 10-му округу выиграл член «Единой России» Юрий Костин, - сообщили GOROD48 в обкоме КПРФ. 

Второе место на этих выборах уверенно занял кандидат от КПРФ Александр Атаманенко.
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Комментарии (35)

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Рсдрп

1 минуту назад
Фобос, . Да ладно, якуты вон киргизов из республике выгнали. Они не Липецкие терпилы. А вообще у нас в стране за три дня вся власть может сменится- вспомни 1991 год. Главное сознание у людей стало меняться. На Путина во всяком случае сейчас не молятся. У меня на работе 90 % его сторонников резко поменяли о нем мнение после 2018 года.
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Энгельс

2 минуты назад
Эй, придурки, хотите быть дальше в полной заднице, голосуйте за наших мудаков из ЕР
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Энгельс

4 минуты назад
Рсдрп, ты каким был твердолобый, таким и остался. КПРФ рулит только в ваших воспалённых мозгах. ЕР побеждала, побеждает и будет побеждать. Беги в сторонники, пока не поздно
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Рсдрп

5 минут назад
Бестия, ещё раз позор идиотам с 10 и 11 микрорайонов, которые из за своей лени не подняли задниц с дивана. Посмотрим на выборах в сентябре. КПРФ и ЛДПР надо находить харизматичных кандидатов. Если Соколы предложат ящерица, то будет хорошо. Боюсь Токарев - слабоват будет. Но голосовать в первом туре лично я буду за КПРФ.
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Фобос

6 минут назад
Бестия, не совсем , я внимательно следил за тем , что делала КПРФ в период предвыборной агитации 9 сентября ! Правильно , НИЧЕГО ! Всем табуном ездили памятник Ильичу красить и открывать ! Поэтому со свистом и пролетели ! БЕЗУМЦЫ !
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Пропаганда

8 минут назад
От нас паразитов едерастов просто так не избавитесь!
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Фобос

8 минут назад
Рсдрп, а на словах все против ! Ей дадут пару вещей сделать популистских и всё ! Медленно погрязнет в рутине !
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Бестия

10 минут назад
БОРЯТСЯ
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Бестия

11 минут назад
Фобос, Коммунисты ничего не сливают, и боятся до конца. А вот про то, что пришли едросы за своего проголосовали, а где же все несогласные. Самая большая беда, в том что маленькая явка. И только поэтому едросы у власти. А самое парадоксальное, что эти довыборы именно из-за Костина, который пол года назад добровольно подал в отставку, а теперь снова выбирается на это место. Тяжело без мандата...
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Рсдрп

11 минут назад
Фобос, . Не трынди. В отношении пенсионной реформы она против ЕР. А то что народец у нас тупорылый я согласен. Задницу с дивана лень было оторвать идиотам с 10 и 11 микрорайона.
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