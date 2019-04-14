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Из-за подводников-наркоманов британская субмарина не вышла на задание
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота. Из-за этого субмарина не смогла вовремя выйти на задание.
По словам источника издания во флоте, HMS Talent должна была отправиться в рейс в пятницу, 12 апреля, однако в ночь на 14 апреля она всё еще была на военной базе в Плимуте. Причины задержки неизвестны, однако они могут быть связаны с неукомплектованностью экипажа. В норме экипаж этой подлодки — от 120 до 130 человек, в том числе 20 офицеров.
В 2017 году на флоте уже был аналогичный случай. Девятерых подводников с субмарины HMS Vigilant уволили в связи с положительными тестами на употребление наркотиков. Кроме того, выяснилось, что командир судна и его заместитель неоднократно вступали во внеслужебные отношения с женщинами на борту, сообщают "Известия".