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Из-за подводников-наркоманов британская субмарина не вышла на задание

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Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота. Из-за этого субмарина не смогла вовремя выйти на задание.

Моряки сошли на берег после того, как лодка пришвартовалась в порту Девона. После возвращения на судно они сдали тесты на наркотики, и результат оказался положительным. Их по приказу командования передали в руки военной полиции. В штабе флота отказались сообщать, в каком звании эти моряки, но заявили, что в ведомстве принята политика нулевой толерантности к наркотикам и все сотрудники, уличенные в их употреблении, будут уволены.

По словам источника издания во флоте, HMS Talent должна была отправиться в рейс в пятницу, 12 апреля, однако в ночь на 14 апреля она всё еще была на военной базе в Плимуте. Причины задержки неизвестны, однако они могут быть связаны с неукомплектованностью экипажа. В норме экипаж этой подлодки — от 120 до 130 человек, в том числе 20 офицеров.

В 2017 году на флоте уже был аналогичный случай. Девятерых подводников с субмарины HMS Vigilant уволили в связи с положительными тестами на употребление наркотиков. Кроме того, выяснилось, что командир судна и его заместитель неоднократно вступали во внеслужебные отношения с женщинами на борту, сообщают "Известия".

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