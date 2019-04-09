Татьяне Барсук не хватило одного точного выстрела для выхода в финал Кубка мира

Отметим и результат юной Дарьи Семьяновой, а сегодня болеем за Максима Смыкова.

В Аль-Айне (Объединенный Арабские Эмираты) на втором этапе Кубка мира по стендовой стрельбе завершились соревнования в упражнении «трап» у женщин.

Татьяна Барсук из Липецка до последнего претендовала на попадание в финальную шестерку. Стартовала липчанка с двух промахов в первой серии (по 25 выстрелов), что на соревнованиях такого уровня является солидной форой для соперниц. Затем Барсук взяла себя в руки и вторую серию отстреляла чисто, а в трех других допустила по одному неточному выстрелу. Результат квалификации – 119 очков.

Но, увы, для выхода в финал требовалось сделать на один точный выстрел больше. Итоговое место Татьяны – 9-е.

Не вышла в финал, но достойна похвалы новоиспеченная мастер спорта международного класса и восходящая «звездочка» российской стрельбы Дарья Семьянова. Спортсменке всего 17 лет, но в компании сильнейших стрелков планеты она не растерялась – предпоследнюю серию прошла без ошибок, а в заключительной допустила один промах. Дарья разбила 116 тарелочек, что принесло ей 23-е место, при этом она стала абсолютно лучшей по соотношению возраст/результат, а громкие победы придут в скором будущем.

За сборную России выступала и Екатерина Рабая из Татарстана – 112 очков и 40-е место.

Победительницей стала 29-летняя француженка Кэрол Корменье (121 очков в квалификации, 44 в финале). Второе место заняла немка Кристи Барр (120+1, 41), третье – итальянка Сильвания Станко (121+33).

Также в финал вошли еще одна представительница Апеннинского полуострова Джессика Росси (120+4, 27), победительница квалификации Латиша Сканлан из Австралии (122, 23), Рэй Бассиль из Ливана (121, 19).

Всего на огневой рубеж вышла 71 спортсменка.

Сегодня завершаться соревнования в «трапе» и у мужчин, где за сборную России выступает липчанин Максим Смыков. После вчерашних двух серий выстрелов он идет неплохо – 49 очков из 50 возможных.