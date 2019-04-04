Юные рецидивисты задержаны за кражу из магазина

Полицейские задержали подозреваемых в краже из магазина на улице Тамбовской в Липецке. Задержаны 19-летний юноша и двое подростков.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 25 марта из магазина украли товары общей стоимостью более 9 тысяч рублей. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних задержаны ранее судимый 19 летний липчанин и двое - несовершеннолетние, один из них также имеет судимость. Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по г. Липецку.



Еще одно подобное преступление раскрыто в Ельце. Здесь 17 марта из магазина по улице Лесной открыто похитили товарно-материальные ценности на сумму более двух тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержаны двое 22-летних жителя Липецка. Установлено, что один из подозреваемых судим за кражи, второй – за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

