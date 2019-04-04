Спорт

13 минут назад

После удара липецкого каратиста соперник упал и решил не вставать (ФОТО)

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После удара липецкого каратиста соперник упал и решил не вставать (ФОТО)

В первенстве ЦФО «белые тигры» завоевали два десятка наград, а Исрафил Искандеров совершил «главный нокаут турнира».

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Клуб «Белый тигр» из Липецка в очередной раз достойно представил наш регион – на этот раз в чемпионате и первенстве ЦФО в Нововоронеже.

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«Тигры» из Липецка, Грязей, Задонска и Льва-Толстого завоевали два десятка наград.

Тон задавали взрослые, а особенно хочется поздравить Анастасию Спиридонову, которая в финале абсолютной весовой категории сумела победить соперницу на 10 кг тяжелее себя. Для Насти – это первый серьезный успех на взрослом уровне, а до этого она становилась выигрывала «бронзу» первенства мира среди девушек.

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Дмитрий Берестнев стал «серебряным» призером в весе до 75 кг.

Исрафил Искандеров взял «бронзу» в самом легком весе у мужчин – до 65 кг, но о нем стоит сказать особо. В одном из боев Исрафил нанес красивейший удар ногой с разворота своему сопернику. Правда видоепортор убеждает, что удар пришелся по касательной (иначе противнику в буквальном смысле было бы не сносить головы), но его оппонент предпочел не продолжать бой, а лег на татами и дождался прихода врачей.

Евгений Стрельников стал первым среди юношей до 14 лет, проведя 4 победных поединка, что немало в этом возрасте. Тренирует новоиспеченного чемпиона Эдуард Саргсян.

Среди юниоров до 60 лет победителем стал Михаил Кузовлев из Льва-Толстого.

Команда «Белых тигров» из Задонска пополнила общую копилку 5-ю «серебряными» наградами - Кирилл Кузин, Даниил Черепанов, Максим Охлопков, Валерия Кузьмина, Матвей Числов; а также одной «бронзой» Марк Родионов.

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Добавим, что в соревнованиях участвовали более 300 каратистов из Воронежской, Нижегородской, Брянской, Тульской, Московской, Рязанской, Белгородской, Ростовской, Ивановской, Липецкой областей. 

Впереди у сильнейших спортсменов еще более крутое испытание – первенство России в Москве с 6 мая.


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