Общество
56 минут назад
В Липецке ждут Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга
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Высокие гости приедут на презентацию стартапов Фонда "Сколково".
Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко сообщила о том, что в Липецке 9-10 апреля пройдет презентационный тур Фонда "Сколково", на котором ждут высоких гостей из Москвы - Аркадия Дворковича, Виктора Вексельберга, а также представители крупных отечественных и иностранных инвесторов.
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