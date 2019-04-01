В Липецке ждут Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга

Высокие гости приедут на презентацию стартапов Фонда "Сколково".

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко сообщила о том, что в Липецке 9-10 апреля пройдет презентационный тур Фонда "Сколково", на котором ждут высоких гостей из Москвы - Аркадия Дворковича, Виктора Вексельберга, а также представители крупных отечественных и иностранных инвесторов.