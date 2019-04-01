Общество

56 минут назад

В Липецке ждут Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга

10 651

Высокие гости приедут на презентацию стартапов Фонда "Сколково".

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента экономического развития мэрии Ольга Герасименко сообщила о том, что в Липецке 9-10 апреля пройдет презентационный тур Фонда "Сколково", на котором ждут высоких гостей из Москвы - Аркадия Дворковича, Виктора Вексельберга, а также представители крупных отечественных и иностранных инвесторов.
10 651

Комментарии (12)

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Яша

45 секунд назад
Ворюга Дворкович вроде уже сбежал из России. А вместо Вексельберга липчане предпочли бы увидеть Вассермана
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А у нас что

51 секунду назад
Открытие синагоги намечается?
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Лене

1 минуту назад
Город 48 продался давно. Именно поэтому он закрывает комментарии там, где написано про Куваркину и банкира. Опять сейчас закрыл про Куваркину. И безбожно трёт. Миллионеры платят... Евриками...
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Зелень

2 минуты назад
А я и не ведал, что в Липецке живет суперпоэт. До него другим ой как далече...Их надо расшифровывать однако...Поэт: Липецк- ст. Хворостянка
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Лене

6 минут назад
Город 48 продался давно. Именно поэтому он закрывает комментарии там, где написано про Куваркину и банкира. Опять сейчас закрыл про Куваркину. И безбожно трёт. Миллионеры платят... Евриками...
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мистер

6 минут назад
..видать,что-то можно ещё выдоить из области..
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Лене

8 минут назад
Город 48 продался давно. Именно поэтому он закрывает комментарии там, где написано про Куваркину и банкира. Опять сейчас закрыл про Куваркину. И безбожно трёт. Миллионеры платят... Евриками...
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гайдарочубайс

9 минут назад
Липчане должны будут низко поклониться им в ноги за всё, что бизнес сделал для страны, за возможность безбедной и счастливой жизни на нашей прекрасной земле, за избавление от остатков проклятого социализма!
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комментарий

13 минут назад
Едут то что осталось в области Липецкой дербанить. Про этих рвачей вся стана знает.
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Лена

15 минут назад
Вся журналистика, кроме Город48 продажная! Поэтому нужно знать местных поэтов! Мне нравятся стихи поэта из Хворостянки!
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