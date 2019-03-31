Верующие Липецка выступят против Антихриста

Вокруг Липецка пройдет Крестный ход, а в центре города – молитвенное стояние

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2 апреля группа верующих проведет молитвенное стояние и Крестный ход против «системы Антихриста» - введения биометрических паспортов.В полдень 2 апреля у источника Святителя Николая у Городища состоится молитвенное стояние, затем верующие отправятся в крестных ход вокруг Липецка.Группа православных, таким образом, выразит протест введения в России биометрических паспортов, намеченных на март-апрель этого года.Но массовое введение биометрических паспортов, в которые, кроме основных данных вносится в специальный чип данные медицинского полиса, СНИЛС, водительских прав, отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз, постоянно откладывается из-за недостатка финансирования.Новый паспорт с чипом отличается от нынешнего. Это будет пластиковая карточка. Предполагается, что в дальнейшем, в чип паспорта можно вносить банковские данные карт владельца, и расплачиваться за покупки новым паспортом. Но это пока только планируется.Впрочем, получение биометрического паспорта – не обязательно. У граждан есть выбор – получать паспорт биометрический или обычный.Многие верующие, причем не только православной конфессии, считают выдачу таких паспортов предзнаменованием наступления «последних времен», паспортное чипирование – «печатью Антихриста».