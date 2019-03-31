Общество

54 минуты назад

Верующие Липецка выступят против Антихриста

11 523
#крестный ход
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Верующие Липецка выступят против Антихриста

Вокруг Липецка пройдет Крестный ход, а в центре города – молитвенное стояние

2 апреля группа верующих проведет молитвенное стояние и Крестный ход против «системы Антихриста» - введения биометрических паспортов.

В полдень 2 апреля у источника Святителя Николая у Городища состоится молитвенное стояние, затем верующие отправятся в крестных ход вокруг Липецка.

Группа православных, таким образом, выразит протест введения в России биометрических паспортов, намеченных на март-апрель этого года.

Но массовое введение биометрических паспортов, в которые, кроме основных данных вносится  в специальный чип данные медицинского полиса, СНИЛС, водительских прав, отпечатки пальцев, снимок радужной оболочки глаз, постоянно откладывается из-за недостатка финансирования. 

Новый паспорт с чипом отличается от нынешнего. Это будет пластиковая карточка. Предполагается, что в дальнейшем, в чип паспорта можно вносить банковские данные карт владельца, и расплачиваться за покупки новым паспортом. Но это пока только планируется.

Впрочем, получение биометрического паспорта – не обязательно. У граждан есть выбор – получать паспорт биометрический или обычный.

Многие верующие, причем не только православной конфессии, считают выдачу таких паспортов предзнаменованием наступления «последних времен», паспортное чипирование – «печатью Антихриста». 

Фото: www.k-istine.ru

11 523
#крестный ход
1

Комментарии (11)

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Крен

4 минуты назад
Внедрение электронных «паспортов» и биометрии вызывает многие вопросы с точки зрения государственной безопасности и безопасности граждан.При этом Единая система автоматической идентификации граждан будет действовать с использованием единого сквозного уникального идентификатора личности СНИЛС.Всех граждан хотят вовлечь в очень опасные процессы. Происходит трансформация традиционного государства в управляемый * , об опаснейших последствиях этого явления, о таких угрозах, как цифровая оккупация России, полный демонтаж государства и приватизация власти в стране представителями транснациональных банковских структур, из среды которых, рано или поздно, появится единый мировой правитель.
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Цэ Шо

8 минут назад
Оны против Путина.
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Крен

17 минут назад
В документе «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», принятом Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2013 году констатируется: «Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой непонятны или скрываются от владельца документа, а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих чувства верующих... Особенно важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности.
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Милая Оксана

17 минут назад
Назовите фамилию антихриста
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Нарк

19 минут назад
Это против власти митинг?
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Антихрист

22 минуты назад
Уже пришёл в марте 2018
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Крен

25 минут назад
Зарубежный опыт, на который так любят ссылаться российские чиновники, демонстрирует отказ от введения единых идентификаторов личности и создания единых баз данных. В Великобритании, Германии и Франции законодательно запрещено внедрение электронного удостоверения личности и создание единого банка персональных данных на всех граждан страны. Парламенты и высшие Конституционные органы этих демократических стран расценили попытки построения подобной системы как покушение на основополагающие права и свободы граждан, а также как угрозу национальной безопасности государства. Нет единой электронной карты в Финляндии и в Южной Корее. Православные граждане Греции активно выступают против внедрения электронной «Карты гражданина», а Священный Синод Румынской Православной Церкви не благословил верующим принимать «электронные паспорта».
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Надо бороться

27 минут назад
Повышение пенсионного возраста-ПРОТИВ!
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Крен

31 минуту назад
«Электронный паспорт» – это не традиционный документ, удостоверяющий личность гражданина, по которому человек опознает человека, а электронное микропроцессорное устройство в виде пластиковой карты единого международного стандарта, служащее для идентификации и биометрической аутентификации держателя карты машинным способом, с помощью которого бездушная компьютерная система опознает человека по его личному коду и биометрическим данным как некий неодушевленный предмет, товар, вещь или, как говорится в «Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года», – «биообъект» (!)
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ничЁнепонял

33 минуты назад
чет я не понял, они против наступления "последних времен" выступают? т.е. против второго пришествия Христа? а как же "Откровение" Иоанна Богослова? или они против того, чтоб оно сбылось?..какие-то странные "верующие"..
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