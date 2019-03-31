Происшествия

43 минуты назад

Водитель сбил пожилую пару в Липецке и скрылся с места аварии

4 825
#Авария #ДТП
Водитель сбил пожилую пару в Липецке и скрылся с места аварии

Машину подозреваемого нашли пустой.

Вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля "Рено" сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя спутница получила тяжелые ранения.

В городе ввели план "Перехват". По сведениям GOROD48, автомобиль "Рено" полицейские нашли на улице Звездной почти сразу после аварии, однако машина оказалась пустой. 

Сейчас ведется розыск водителя. 
4 825
#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Animal planet

1 минуту назад
Окуели совсем мрази.
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Борис

2 минуты назад
Давят людей ,детей и собак на тротуарах,что за бардак и всем покуй
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!!!

10 минут назад
В Липецке даже по пешеходному переходу можно не пройти дорожку и даже если там горит зеленый!
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Крен

30 минут назад
найдут! Это мусар был
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