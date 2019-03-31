Происшествия
43 минуты назад
Водитель сбил пожилую пару в Липецке и скрылся с места аварии
Машину подозреваемого нашли пустой.
Вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля "Рено" сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя спутница получила тяжелые ранения.
В городе ввели план "Перехват". По сведениям GOROD48, автомобиль "Рено" полицейские нашли на улице Звездной почти сразу после аварии, однако машина оказалась пустой.
Сейчас ведется розыск водителя.
В городе ввели план "Перехват". По сведениям GOROD48, автомобиль "Рено" полицейские нашли на улице Звездной почти сразу после аварии, однако машина оказалась пустой.
Сейчас ведется розыск водителя.
Animal planet
Борис
!!!
Крен