Водитель сбил пожилую пару в Липецке и скрылся с места аварии

Машину подозреваемого нашли пустой.

Вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля "Рено" сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя спутница получила тяжелые ранения.



В городе ввели план "Перехват". По сведениям GOROD48, автомобиль "Рено" полицейские нашли на улице Звездной почти сразу после аварии, однако машина оказалась пустой.



Сейчас ведется розыск водителя.

