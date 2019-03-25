Общество

56 минут назад

Межрайонную больницу реорганизуют по просьбе липчан

3 1009
#реорганизация #больница
Межрайонную больницу реорганизуют по просьбе липчан

Воловская РБ станет самостоятельной единицей.

Врио главы администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации ГУЗ «Тербунская межрайонная больница». Как указано в документах администрации, причина решения — многочисленные обращения граждан.

Реорганизация межрайонной больницы в Тербунах выльется в то, что из ведения этого учреждения будет выделено новое ГУЗ - «Воловская районная больница». Сейчас воловская амбулатория и стационар находятся в управлении ГУЗ «Тербунская межрайонная больница». ГУЗ «Воловская районная больница» сохранит основной целью работы удовлетворение потребности населения в оказании медицинской помощи взрослому населению и детям. Реорганизация должна быть проведена до 31 мая 2019 года.

Воловская РБ представлена 4 отделениями стационара ( хирургическое отделение на 15 коек, терапевтическое отделение на 20 коек, педиатрическое отделение на 5 коек, отделение сестринского ухода на 15 коек), стоматологической поликлиникой, амбулаторной службой ( взрослая и детская поликлиники), рассчитанной на 200 посещений в смену, двумя физиотерапевтическими кабинетами, диагностической службой (отделение лучевой диагностики, кабинет функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория). В состав больницы также входят два отделения общей врачебной практики (семейной медицины) в селах Набережное и Гатище, 23 ФАПа. В настоящее время в больнице работают 21 врач и 87 медсестер, указывает администрация ГУЗ.
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#реорганизация #больница

Комментарии (3)

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Понеслось!

16 минут назад
Сначала объединяли, тратили деньги.Большие деньги. Хотя все медики говорили, что этого делать нельзя. Теперь разъединяют. Опять деньги! Облздрав у нас без работы не останется, что б он сгорел! Идиотским делам конца нет!
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Fedov

29 минут назад
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/moiblog
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можно же

34 минуты назад
Вот бы еще в Липецке 5 детскую поликлинику вывели из состава городской детской больницы...
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