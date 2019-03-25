Межрайонную больницу реорганизуют по просьбе липчан

Воловская РБ станет самостоятельной единицей.

Врио главы администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации ГУЗ «Тербунская межрайонная больница». Как указано в документах администрации, причина решения — многочисленные обращения граждан.



Реорганизация межрайонной больницы в Тербунах выльется в то, что из ведения этого учреждения будет выделено новое ГУЗ - «Воловская районная больница». Сейчас воловская амбулатория и стационар находятся в управлении ГУЗ «Тербунская межрайонная больница». ГУЗ «Воловская районная больница» сохранит основной целью работы удовлетворение потребности населения в оказании медицинской помощи взрослому населению и детям. Реорганизация должна быть проведена до 31 мая 2019 года.



Воловская РБ представлена 4 отделениями стационара ( хирургическое отделение на 15 коек, терапевтическое отделение на 20 коек, педиатрическое отделение на 5 коек, отделение сестринского ухода на 15 коек), стоматологической поликлиникой, амбулаторной службой ( взрослая и детская поликлиники), рассчитанной на 200 посещений в смену, двумя физиотерапевтическими кабинетами, диагностической службой (отделение лучевой диагностики, кабинет функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, клинико-диагностическая лаборатория). В состав больницы также входят два отделения общей врачебной практики (семейной медицины) в селах Набережное и Гатище, 23 ФАПа. В настоящее время в больнице работают 21 врач и 87 медсестер, указывает администрация ГУЗ.