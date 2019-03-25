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сегодня, 09:55

Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет

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#пожар #Конь Колодезь
Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет

Государственная инспекция труда в Липецкой области проводит проверку

За последние 25 лет столько человек на производстве единовременно не погибало, сообщали GOROD48 заместитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Любовь Лазарева.

Напомним, что 23 марта в селе Конь-Колодезь Хлевенского района во время пожара в одном из ангаров ООО «Москва на Дону» погибли четверо рабочих в возрасте от 52-х до 60-ти лет. Все они жители близлежащих сел, занимались фасовкой овощей.

- В моей практике такое происходит впервые, ранее единовременно на производстве погибало по два человека,- рассказала GOROD48 Любовь Лазарева. – Все случаи индивидуальны, и происходили в разных сферах экономики. Причины гибели также разнообразны. 

Погибшие в Хлевенском районе занимали должности от разнорабочего до бригадира. В тот день комиссия инспекции прибыла на место, когда еще пепелище до конца не остыло. Сегодня на место отправится повторная проверка, которая будет устанавливать обстоятельства гибели. Она также должна установить, послужили ли причиной трагедии нарушения правил безопасности труда.

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#пожар #Конь Колодезь

Комментарии (6)

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Катя из деревни Колыбельная Чаплыг. р-она

13 минут назад
Из за чавожа там пажар был, а я сабиралась туда на работу устроитца
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Поля

16 минут назад
Fedov, Иди на х...й
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Жорж

17 минут назад
Мотя, Ой, Мотя концерт там у вас бесплатный
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Fedov

28 минут назад
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1

сегодня, 10:08
А у нас инспекция труда забыла для чего создана.... Раньше то куда смотрели? А людей уже не вернуть....
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Мотя

сегодня, 10:05
И проверки конечно найдут виновных. Полагаю, самих погибших! Мол, сами закурили или зажгли. Не смогли выбраться! А вот директор издательского дома на Московской, 83, Игнатов Петя, только за то, что его вечером с огнетушителем разыскивал журналист, уволил наутро журналиста без суда и следствия! А может, журналист хотел проверить как работает огнетушитель, в кабинете Игнатова?
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