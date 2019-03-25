Происшествия
сегодня, 09:55
Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет
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Государственная инспекция труда в Липецкой области проводит проверку
За последние 25 лет столько человек на производстве единовременно не погибало, сообщали GOROD48 заместитель Государственной инспекции труда в Липецкой области Любовь Лазарева.
Напомним, что 23 марта в селе Конь-Колодезь Хлевенского района во время пожара в одном из ангаров ООО «Москва на Дону» погибли четверо рабочих в возрасте от 52-х до 60-ти лет. Все они жители близлежащих сел, занимались фасовкой овощей.
- В моей практике такое происходит впервые, ранее единовременно на производстве погибало по два человека,- рассказала GOROD48 Любовь Лазарева. – Все случаи индивидуальны, и происходили в разных сферах экономики. Причины гибели также разнообразны.
Погибшие в Хлевенском районе занимали должности от разнорабочего до бригадира. В тот день комиссия инспекции прибыла на место, когда еще пепелище до конца не остыло. Сегодня на место отправится повторная проверка, которая будет устанавливать обстоятельства гибели. Она также должна установить, послужили ли причиной трагедии нарушения правил безопасности труда.
Напомним, что 23 марта в селе Конь-Колодезь Хлевенского района во время пожара в одном из ангаров ООО «Москва на Дону» погибли четверо рабочих в возрасте от 52-х до 60-ти лет. Все они жители близлежащих сел, занимались фасовкой овощей.
- В моей практике такое происходит впервые, ранее единовременно на производстве погибало по два человека,- рассказала GOROD48 Любовь Лазарева. – Все случаи индивидуальны, и происходили в разных сферах экономики. Причины гибели также разнообразны.
Погибшие в Хлевенском районе занимали должности от разнорабочего до бригадира. В тот день комиссия инспекции прибыла на место, когда еще пепелище до конца не остыло. Сегодня на место отправится повторная проверка, которая будет устанавливать обстоятельства гибели. Она также должна установить, послужили ли причиной трагедии нарушения правил безопасности труда.
6 1588
Катя из деревни Колыбельная Чаплыг. р-она
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