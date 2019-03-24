На М-4 в Липецкой области съехал в кювет и сгорел автомобиль

Машина ехала в сторону Воронежа

Как сообщает паблик "Мой и твой Воронеж", на 376 км трассы М4 Дон (территория Липецкой области) в 6.20 утра 24 марта съехала в кювет машина и загорелась."Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...", пишет автор видео.