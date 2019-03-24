Происшествия

54 минуты назад

На М-4 в Липецкой области съехал в кювет и сгорел автомобиль

3 945
#пожар #автомобиль
На М-4 в Липецкой области съехал в кювет и сгорел автомобиль

Машина ехала в сторону Воронежа

Как сообщает паблик "Мой и твой Воронеж", на 376 км трассы М4 Дон (территория Липецкой области) в 6.20 утра 24 марта съехала в кювет машина и загорелась.

"Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...", пишет автор видео.


3 945
#пожар #автомобиль

Комментарии (3)

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Михалыч

54 секунды назад
Похоже на ВАЗ-09. А всё потому, что люди из-за низких доходов в РФ, стараются экономить на всём, ставят например газовое оборудование, которое на этих машинах-дровах вспыхивает как порох.
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Н

29 минут назад
Сегодня утром у поста ГАИ на соколе сильно дымил автобус Мерс.Наверно потом загорелся.Пассажиров в нем не было
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Alex

45 минут назад
Все просто, загорелась и никому не нужна........
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