Происшествия
54 минуты назад
На М-4 в Липецкой области съехал в кювет и сгорел автомобиль
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Машина ехала в сторону Воронежа
Как сообщает паблик "Мой и твой Воронеж", на 376 км трассы М4 Дон (территория Липецкой области) в 6.20 утра 24 марта съехала в кювет машина и загорелась.
"Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...", пишет автор видео.
"Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...", пишет автор видео.
3 945
Михалыч
Н
Alex