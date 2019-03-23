«Застывшее время»: экскурсия по заброшкам родины Героя Советского Союза

Несмотря на большое количество жителей, в селе закрыты школа и Дом культуры.

Старинное село Ивово Липецкого района ведёт свою историю с XVII века. В 1680 году здесь уже была построена церковь. Сейчас она на реконструкции. Духовно село возрождается. Однако и школа, и Дом культуры закрыты.



Последнее здание давно заброшено. Внутри сохранились патриотическая роспись стен и большая сцена. Когда-то здесь показывали фильмы. В подвале ДК - настоящее ледяное царство. А ещё - полуприкрытая настенным ковром мастерская.



Сельская школа носила имя Героя Советского Союза Николая Муравлева. Перед главным фасадом установлен бюст знаменитому уроженцу села. Однако школу будущий герой окончил не в Ивово, а в Липецке. 31-летний Николай Муравлев погиб в 1956 году при подавлении венгерского восстания. Похоронен в Будапеште. А здесь, на малой родине, остался лишь памятник перед закрытой сельской школой.



