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«Застывшее время»: экскурсия по заброшкам родины Героя Советского Союза

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#Застывшее время
«Застывшее время»: экскурсия по заброшкам родины Героя Советского Союза

Несмотря на большое количество жителей, в селе закрыты школа и Дом культуры.

Старинное село Ивово Липецкого района ведёт свою историю с XVII века. В 1680 году здесь уже была построена церковь. Сейчас она на реконструкции. Духовно село возрождается. Однако и школа, и Дом культуры закрыты. 

Последнее здание давно заброшено. Внутри сохранились патриотическая роспись стен и большая сцена. Когда-то здесь показывали фильмы. В подвале ДК - настоящее ледяное царство. А ещё - полуприкрытая настенным ковром мастерская. 

Сельская школа носила имя Героя Советского Союза Николая Муравлева. Перед главным фасадом установлен бюст знаменитому уроженцу села. Однако школу будущий герой окончил не в Ивово, а в Липецке. 31-летний Николай Муравлев погиб в 1956 году при подавлении венгерского восстания. Похоронен в Будапеште. А здесь, на малой родине, остался лишь памятник перед закрытой сельской школой.

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#Застывшее время

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