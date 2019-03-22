В Липецкой области мокрый снег и до +5

23 марта Липецкая область продолжит находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики — ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя, снега и мокрого снега.

24-25 марта регион окажется в тылу циклона — небольшие осадки ожидаются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 2 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные мокрый снег и снег, местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем также пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северный, 7-12 м/сек., с порывами до 17 м/сек.



Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег и мокрый снег, днем также небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.



День 23 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 21 градус мороза.



