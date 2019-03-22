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20 минут назад
Ростовская школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете
Управление Следственного комитета по Ростовской области начало проверку
Следствие организовало проверку после того как в туалете больницы Волгодонска был обнаружен мертвый ребенок, рожденный 16-летней девушкой, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области.
Отмечается, что школьница попала в больницу, жалуясь на боли в животе, и ничего не сказала о своей беременности. По словам собеседника агентства, на следующий день девушку должны были осмотреть, но ночью она родила ребенка.
В настоящее время по данному факту организована проверка.
Отмечается, что школьница попала в больницу, жалуясь на боли в животе, и ничего не сказала о своей беременности. По словам собеседника агентства, на следующий день девушку должны были осмотреть, но ночью она родила ребенка.
В настоящее время по данному факту организована проверка.